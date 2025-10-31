Passageira de carro por aplicativo morre durante confronto entre facções no Rio de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mulher foi atingida na cabeça por bala perdida e não resistiu aos ferimentos. Segundo o Hospital Geral de Bonsucesso, o motorista passa por cirurgia

Uma mulher de 28 anos que estava dentro de um carro de aplicativo morreu nesta sexta-feira, 31, após ser atingida na cabeça por uma bala perdida durante confronto entre facções na Linha Amarela, no Rio de Janeiro. O motorista do veículo ficou ferido.

A passageira chegou a ser socorrida ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o hospital, o motorista passa por uma cirurgia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

O caso ocorre na semana mais letal do Rio de Janeiro. Na terça, 28, uma megaoperação contra o Comando Vermelho, realizada nos complexos da Penha e Alemão, deixou ao menos 121 mortos, dentre eles, quatro policias.

Vídeos registrados por moradores da região mostram a via interditada. Nas imagens, é possível ouvir os disparos.

Em nota, o Centro de Operações e Resiliência da prefeitura do Rio (COR-Rio) disse que por volta de 14h30, a Linha Amarela foi interditada nos dois sentidos, na altura da comunidade Vila dos Pinheiros, na Maré, em função de uma ocorrência policial. A via expressa foi liberada por volta de 15h.

