Flávio Ricco: Por que, na TV, o sucesso nem sempre é permitido?

Flávio Ricco: parece que as TVs têm medo de ficar dependentes do sucesso dos seus talentos. O colunista destrincha os 'sucessos' e suas posições na TV

Por que, na TV, o sucesso nem sempre é permitido?

Não é por nada, mas tem coisas bem esquisitas acontecendo nesse nosso meio.

Em uma matéria do Alexandre Cossenza no UOL, Fernando Meligeni contou os motivos que o levaram a deixar a ESPN - entre outros, da insatisfação por terem desmanchado a sua dupla com Fernando Nardini nas transmissões do tênis.

Inexplicável, de fato. O entrosamento, bom humor e a leveza dos dois sempre contou pontos a favor.

Mais curioso ainda é isso acontecer na ESPN, que teve nos saudosos Paulo Soares e Antero Greco, uma dupla que entrou para a história do jornalismo esportivo.

Ou quem, do esporte ainda, não gostava de encontrar Milton Leite e Maurício Noriega nas transmissões do SporTV? Ou Luiz Carlos Jr. e Lédio Carmona?

Galvão Bueno e Arnaldo Cezar Coelho na Globo?

Está parecendo que as TVs têm medo de ficar dependentes do sucesso dos seus talentos. Onde já se viu isso?

E as notícias que saem só aumentam o tamanho do nó na cabeça: “não queremos mais um Galvão Bueno que fique tantos anos” ou “não será permitido a nenhum outro durar os anos que o Bonner durou no JN”.

Qual o problema? Isto é sinal de acerto. Assim como é preciso reconhecer e comemorar o sucesso de quem merece.

TV Tudo

Amuleto

Um belo dia, esta santa coluna comentou o exagerado uso dos tablets nos jornais da TV.

Não que eles não sejam necessários. Mas a obrigação de ficar com aquilo nas mãos o tempo todo, mesmo em ocasiões em que são dispensáveis.

Pois bem

A crítica à utilização desses aparelhos foi direta, sem com isso querer generalizar. Mas houve quem generalizasse na interpretação da nota.

O uso dos tablets e mesmo celulares pelos apresentadores e repórteres nas ruas, inclusive para o armazenamento de informação e transmissão de dados, é sempre fundamental. Como cansamos de ver agora, por exemplo, na cobertura dos acontecimentos do Rio. Antes era o bloquinho.

Surpresa

O SBT, quarta-feira, promoveu a coletiva do “Teleton” e anunciou convidados, atrações musicais e a meta de alcançar R$ 35 milhões com as arrecadações.

Mas, segundo se informa, algumas surpresas ainda serão reveladas nos próximos dias.

Por exemplo

Em relação ao Galvão Bueno, ele é presença confirmada no Teleton.

O pedido do SBT à Band foi feito nesta semana e imediatamente autorizado, mesmo porque o fim do “Galvão e Amigos” é só uma questão de tempo.

Galvão Bueno - Galvão / Divulgação

A conferir

Dizem, mas ainda não provam, que o SBT já tem o “ok” para, a qualquer momento, anunciar a transmissão da Copa do Mundo. Hoje ainda ou até segunda-feira se desejar. Mas, quem sabe, não segurar até o Teleton, como ocasião especial?

A FIFA, para se ter uma ideia, tem que aprovar até o release.

Todo-poderoso

No UpFront da Disney, importante informar, Boninho foi apresentado como Showrunner e consultor criativo “em projetos com a Disney Brasil em 2026”.

Portanto, além do “The Voice”, os tantos outros, incluindo a “Casa do Patrão”, que vem aí na Record.

Está prometendo

Foi bem interessante, quarta-feira, o começo do novo “Melhor da Noite” na Band, com Felipeh Campos e Pâmela Lucciola.

O desafio, pela questão do horário e a pedra de tropeço, que é a igreja no prime time, é sempre muito grande. Mas o programa está com uma outra cara. Promete.

Olha aí

A GE TV, quarta-feira, com Racing e Flamengo, alcançou outro recorde: 2.9 milhões.

Se considerarmos que o jogo também foi mostrado em outros lugares, entre TV aberta, paga e streaming, o registro é dos mais interessantes.

Independente

Vivian de Oliveira, com toda uma história na Record, escreveu a série “Dor Invisível”, sob a direção de Mário Brejeira.

Trata-se de uma produção independente, que aborda a depressão pós-parto e a fé como instrumento de cura. Priscila Ubba lidera o elenco.

'Fernanda Ubba - Divulgação

Registro necessário

Uma sexta-feira que não deixa de ser histórica na TV: logo mais, teremos a troca do William Bonner pelo Cesar Tralli no “Jornal Nacional” da Globo.

Uma página importante, que será virada, e outra que começa.

Troca de William Bonner pelo Cesar Tralli - Divulgação Globo

Bate – Rebate

• Aline Deluna está em cartaz no musical “Djavan – Vidas pra contar”, fazendo Maria Bethânia, espetáculo que estreia hoje em Brasília...

• ... Ela também integra o elenco da quarta temporada da série “Arcanjo Renegado”, lançamento do Globoplay no dia 6 de novembro.

• Para comemorar seu 13º ano de atividades, o canal Curta! irá exibir neste sábado, 21h, o documentário “Cazuza: Boas Novas”. Direção é de Nill Romero.

• Recém-saída das filmagens do longa “Deixe-me Viver”, Cat Dantas fará a série “As Sete Marias”, já em produção na Seriella.

• A Globo, além do Belo, também terá Alcione, Alok, João Gomes e um pessoal da Beija-Flor no “Show da Virada”.

• “Hanni Goto Goto – O Pequeno Inventor de Grande Coração” é uma criação da produtora A Pequena Notável, do Mauricius Martino e da Selma de Oliveira...

• ... A animação mostra como crescer com coragem, cuidar da gentileza e inventar no coração. Está no YouTube.

• O Canal Like, domingo, terá uma série de entrevistas com o elenco de “Tremembé”, estrelada por Marina Ruy Barbosa...

• ... A série estreia hoje no Prime Video.

• Feliciano é o nome do personagem do Maciel Silva em “Três Graças”...

• ... Ele já gravou as primeiras cenas, com Miguel Falabella e outros do núcleo principal.

C´est fini

O “Mais Você” desta sexta-feira, na Globo, terá uma edição temática de Halloween.

Desde o estúdio, devidamente transformado e decorado para a ocasião, até às comidinhas e ao figurino da Ana Maria Braga.

Então é isso. Mas segunda-feira tem mais. Tchau!