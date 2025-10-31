Flávio Ricco: Por que, na TV, o sucesso nem sempre é permitido?
Flávio Ricco: parece que as TVs têm medo de ficar dependentes do sucesso dos seus talentos. O colunista destrincha os 'sucessos' e suas posições na TV
Clique aqui e escute a matéria
Por que, na TV, o sucesso nem sempre é permitido?
Não é por nada, mas tem coisas bem esquisitas acontecendo nesse nosso meio.
Em uma matéria do Alexandre Cossenza no UOL, Fernando Meligeni contou os motivos que o levaram a deixar a ESPN - entre outros, da insatisfação por terem desmanchado a sua dupla com Fernando Nardini nas transmissões do tênis.
Inexplicável, de fato. O entrosamento, bom humor e a leveza dos dois sempre contou pontos a favor.
Mais curioso ainda é isso acontecer na ESPN, que teve nos saudosos Paulo Soares e Antero Greco, uma dupla que entrou para a história do jornalismo esportivo.
Ou quem, do esporte ainda, não gostava de encontrar Milton Leite e Maurício Noriega nas transmissões do SporTV? Ou Luiz Carlos Jr. e Lédio Carmona?
Galvão Bueno e Arnaldo Cezar Coelho na Globo?
Está parecendo que as TVs têm medo de ficar dependentes do sucesso dos seus talentos. Onde já se viu isso?
E as notícias que saem só aumentam o tamanho do nó na cabeça: “não queremos mais um Galvão Bueno que fique tantos anos” ou “não será permitido a nenhum outro durar os anos que o Bonner durou no JN”.
Qual o problema? Isto é sinal de acerto. Assim como é preciso reconhecer e comemorar o sucesso de quem merece.
TV Tudo
Amuleto
Um belo dia, esta santa coluna comentou o exagerado uso dos tablets nos jornais da TV.
Não que eles não sejam necessários. Mas a obrigação de ficar com aquilo nas mãos o tempo todo, mesmo em ocasiões em que são dispensáveis.
Pois bem
A crítica à utilização desses aparelhos foi direta, sem com isso querer generalizar. Mas houve quem generalizasse na interpretação da nota.
O uso dos tablets e mesmo celulares pelos apresentadores e repórteres nas ruas, inclusive para o armazenamento de informação e transmissão de dados, é sempre fundamental. Como cansamos de ver agora, por exemplo, na cobertura dos acontecimentos do Rio. Antes era o bloquinho.
Surpresa
O SBT, quarta-feira, promoveu a coletiva do “Teleton” e anunciou convidados, atrações musicais e a meta de alcançar R$ 35 milhões com as arrecadações.
Mas, segundo se informa, algumas surpresas ainda serão reveladas nos próximos dias.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Por exemplo
Em relação ao Galvão Bueno, ele é presença confirmada no Teleton.
O pedido do SBT à Band foi feito nesta semana e imediatamente autorizado, mesmo porque o fim do “Galvão e Amigos” é só uma questão de tempo.
A conferir
Dizem, mas ainda não provam, que o SBT já tem o “ok” para, a qualquer momento, anunciar a transmissão da Copa do Mundo. Hoje ainda ou até segunda-feira se desejar. Mas, quem sabe, não segurar até o Teleton, como ocasião especial?
A FIFA, para se ter uma ideia, tem que aprovar até o release.
Todo-poderoso
No UpFront da Disney, importante informar, Boninho foi apresentado como Showrunner e consultor criativo “em projetos com a Disney Brasil em 2026”.
Portanto, além do “The Voice”, os tantos outros, incluindo a “Casa do Patrão”, que vem aí na Record.
Está prometendo
Foi bem interessante, quarta-feira, o começo do novo “Melhor da Noite” na Band, com Felipeh Campos e Pâmela Lucciola.
O desafio, pela questão do horário e a pedra de tropeço, que é a igreja no prime time, é sempre muito grande. Mas o programa está com uma outra cara. Promete.
Olha aí
A GE TV, quarta-feira, com Racing e Flamengo, alcançou outro recorde: 2.9 milhões.
Se considerarmos que o jogo também foi mostrado em outros lugares, entre TV aberta, paga e streaming, o registro é dos mais interessantes.
Independente
Vivian de Oliveira, com toda uma história na Record, escreveu a série “Dor Invisível”, sob a direção de Mário Brejeira.
Trata-se de uma produção independente, que aborda a depressão pós-parto e a fé como instrumento de cura. Priscila Ubba lidera o elenco.
Registro necessário
Uma sexta-feira que não deixa de ser histórica na TV: logo mais, teremos a troca do William Bonner pelo Cesar Tralli no “Jornal Nacional” da Globo.
Uma página importante, que será virada, e outra que começa.
Bate – Rebate
• Aline Deluna está em cartaz no musical “Djavan – Vidas pra contar”, fazendo Maria Bethânia, espetáculo que estreia hoje em Brasília...
• ... Ela também integra o elenco da quarta temporada da série “Arcanjo Renegado”, lançamento do Globoplay no dia 6 de novembro.
• Para comemorar seu 13º ano de atividades, o canal Curta! irá exibir neste sábado, 21h, o documentário “Cazuza: Boas Novas”. Direção é de Nill Romero.
• Recém-saída das filmagens do longa “Deixe-me Viver”, Cat Dantas fará a série “As Sete Marias”, já em produção na Seriella.
• A Globo, além do Belo, também terá Alcione, Alok, João Gomes e um pessoal da Beija-Flor no “Show da Virada”.
• “Hanni Goto Goto – O Pequeno Inventor de Grande Coração” é uma criação da produtora A Pequena Notável, do Mauricius Martino e da Selma de Oliveira...
• ... A animação mostra como crescer com coragem, cuidar da gentileza e inventar no coração. Está no YouTube.
• O Canal Like, domingo, terá uma série de entrevistas com o elenco de “Tremembé”, estrelada por Marina Ruy Barbosa...
• ... A série estreia hoje no Prime Video.
• Feliciano é o nome do personagem do Maciel Silva em “Três Graças”...
• ... Ele já gravou as primeiras cenas, com Miguel Falabella e outros do núcleo principal.
C´est fini
O “Mais Você” desta sexta-feira, na Globo, terá uma edição temática de Halloween.
Desde o estúdio, devidamente transformado e decorado para a ocasião, até às comidinhas e ao figurino da Ana Maria Braga.
Então é isso. Mas segunda-feira tem mais. Tchau!