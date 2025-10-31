Governo do Rio identifica chefes do tráfico entre mortos em operação: 'Por um triz não prendemos o Doca'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O governo do Rio informou que o IML está sendo usado exclusivamente para a necropsia dos mortos da operação, com atendimento às famílias

O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi, voltou a defender a megaoperação realizada que deixou 121 mortos, dentre eles, 4 policiais. O principal objetivo da ação era prender Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, apontando como um dos principais chefe do Comando Vermelho no Complexo da Penha e em outras comunidades da zona oeste do Rio, como Gardênia Azul, César Maia e Juramento. Na avaliação de Curi, a polícia esteve muito perto de capturá-lo.

"A gente tem relatos de que os moradores não aguentam mais o Doca. Tivemos um feedback dessa operação impressionante, de moradores de comunidade, elogiando, parabenizando e pedindo mais, para que a gente consiga prender esses marginais. A questão de prender o Doca é questão de tempo. Por um triz nós não prendemos o Doca. Mas demos aí um baque na facção. A hora dele vai chegar, é questão de tempo."

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) denunciou Doca e mais 66 pessoas pelo crime de associação para o tráfico. Três deles também foram denunciados por tortura. O Estadão não localizou a defesa de Doca.

Ele é investigado por mais de 100 homicídios, incluindo execuções de crianças e desaparecimentos de moradores. Havia 34 mandados de prisão em aberto contra o traficante, de acordo com dados do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).

Doca é apontado como o mandante da execução de três médicos na zona sudoeste do Rio em outubro de 2023. As vítimas foram mortas por engano porque um deles foi confundido com o verdadeiro alvo dos criminosos.

Em maio deste ano, o MPRJ denunciou Doca, e outros dois criminosos pelo ataque a uma delegacia em Duque de Caxias. Segundo as investigações, o criminoso teria ordenado a invasão à unidade, no dia 15 de fevereiro de 2025. Eles respondem por tentativa de homicídio qualificado, dano qualificado, tortura e associação para o tráfico.

Identificação dos corpos

De acordo com o governo, dos 109 mortos identificados:

43 tinham mandados de prisão pendente;

78 apresentavam "relevante" histórico criminal (tráfico, homicídio);

54 eram de outros Estados:

15 do Pará

9 do Amazonas

11 da Bahia

4 do Ceará

2 da Paraíba

7 do Goiás

1 do Mato Grosso

4 do Espírito Santo

Ainda de acordo com o governo, nove mortos eram chefes do tráfico de drogas:

Russo, chefe do tráfico em Vitória;

DG, chefe do tráfico na Bahia;

FB, chefe do tráfico na Bahia ;

PP, chefe do tráfico do Pará;

Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus;

Gringo, chefe do tráfico em Manaus;

Mazola, chefe do tráfico em Feira de Santana;

Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico em Goiás;

Rodinha, chefe do tráfico em Itaberaí.

O governo do Rio informou que o IML está sendo usado exclusivamente para a necropsia dos mortos da operação, e que o atendimento às famílias ocorre em um prédio do Detran, ao lado do instituto. Casos não relacionados à ação policial estão sendo direcionados ao IML de Niterói, na região metropolitana.

A Defensoria Pública do Rio afirmou que foi impedida de acompanhar as perícias, mas montou uma força-tarefa com 40 profissionais para atender as famílias - 106 delas já procuraram o órgão para obter documentos, solicitar sepultamento gratuito e regularizar traslados de corpos para outros Estados. A defensora Mirela Assad, da Coordenação Geral de Programas Institucionais (Cogpi), explicou que parte das dificuldades decorre da ausência de familiares para identificação de suspeitos mortos.

A deputada Dani Monteiro (PSOL) acompanhou na quinta-feira, 30, a comitiva do governo federal nas comunidades da Penha e do Alemão e no IML, onde prestou acolhimento às famílias. "Direitos humanos não são obstáculos, mas a base de uma política pública séria. Nenhuma política de segurança se sustenta sobre o sangue do seu povo", disse.

O Ministério Público do Rio de Janeiro está utilizando uma tecnologia capaz de reconstruir digitalmente os corpos. A tecnologia registra com fidelidade todas as lesões externas, auxiliando o trabalho de investigação dos promotores.