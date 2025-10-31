fechar
Segurança | Notícia

Governo do Rio identifica chefes do tráfico entre mortos em operação: 'Por um triz não prendemos o Doca'

O governo do Rio informou que o IML está sendo usado exclusivamente para a necropsia dos mortos da operação, com atendimento às famílias

Por Estadão Conteúdo Publicado em 31/10/2025 às 19:44 | Atualizado em 31/10/2025 às 20:43
Corpos de mortos da megaoperação de terça, em rua na Penha, zona norte do Rio de Janeiro
Corpos de mortos da megaoperação de terça, em rua na Penha, zona norte do Rio de Janeiro - Pedro Kirilos/Estadão

Clique aqui e escute a matéria

 O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi, voltou a defender a megaoperação realizada que deixou 121 mortos, dentre eles, 4 policiais. O principal objetivo da ação era prender Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, apontando como um dos principais chefe do Comando Vermelho no Complexo da Penha e em outras comunidades da zona oeste do Rio, como Gardênia Azul, César Maia e Juramento. Na avaliação de Curi, a polícia esteve muito perto de capturá-lo.

"A gente tem relatos de que os moradores não aguentam mais o Doca. Tivemos um feedback dessa operação impressionante, de moradores de comunidade, elogiando, parabenizando e pedindo mais, para que a gente consiga prender esses marginais. A questão de prender o Doca é questão de tempo. Por um triz nós não prendemos o Doca. Mas demos aí um baque na facção. A hora dele vai chegar, é questão de tempo."

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) denunciou Doca e mais 66 pessoas pelo crime de associação para o tráfico. Três deles também foram denunciados por tortura. O Estadão não localizou a defesa de Doca.

Ele é investigado por mais de 100 homicídios, incluindo execuções de crianças e desaparecimentos de moradores. Havia 34 mandados de prisão em aberto contra o traficante, de acordo com dados do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).

Doca é apontado como o mandante da execução de três médicos na zona sudoeste do Rio em outubro de 2023. As vítimas foram mortas por engano porque um deles foi confundido com o verdadeiro alvo dos criminosos.

Em maio deste ano, o MPRJ denunciou Doca, e outros dois criminosos pelo ataque a uma delegacia em Duque de Caxias. Segundo as investigações, o criminoso teria ordenado a invasão à unidade, no dia 15 de fevereiro de 2025. Eles respondem por tentativa de homicídio qualificado, dano qualificado, tortura e associação para o tráfico.

Identificação dos corpos

De acordo com o governo, dos 109 mortos identificados:
43 tinham mandados de prisão pendente;
78 apresentavam "relevante" histórico criminal (tráfico, homicídio);
54 eram de outros Estados:
15 do Pará
9 do Amazonas
11 da Bahia
4 do Ceará
2 da Paraíba
7 do Goiás
1 do Mato Grosso
4 do Espírito Santo

Ainda de acordo com o governo, nove mortos eram chefes do tráfico de drogas:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Russo, chefe do tráfico em Vitória;

DG, chefe do tráfico na Bahia;

FB, chefe do tráfico na Bahia ;

PP, chefe do tráfico do Pará;

Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus;

Gringo, chefe do tráfico em Manaus;

Mazola, chefe do tráfico em Feira de Santana;

Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico em Goiás;

Rodinha, chefe do tráfico em Itaberaí.

O governo do Rio informou que o IML está sendo usado exclusivamente para a necropsia dos mortos da operação, e que o atendimento às famílias ocorre em um prédio do Detran, ao lado do instituto. Casos não relacionados à ação policial estão sendo direcionados ao IML de Niterói, na região metropolitana.

A Defensoria Pública do Rio afirmou que foi impedida de acompanhar as perícias, mas montou uma força-tarefa com 40 profissionais para atender as famílias - 106 delas já procuraram o órgão para obter documentos, solicitar sepultamento gratuito e regularizar traslados de corpos para outros Estados. A defensora Mirela Assad, da Coordenação Geral de Programas Institucionais (Cogpi), explicou que parte das dificuldades decorre da ausência de familiares para identificação de suspeitos mortos.

A deputada Dani Monteiro (PSOL) acompanhou na quinta-feira, 30, a comitiva do governo federal nas comunidades da Penha e do Alemão e no IML, onde prestou acolhimento às famílias. "Direitos humanos não são obstáculos, mas a base de uma política pública séria. Nenhuma política de segurança se sustenta sobre o sangue do seu povo", disse.

O Ministério Público do Rio de Janeiro está utilizando uma tecnologia capaz de reconstruir digitalmente os corpos. A tecnologia registra com fidelidade todas as lesões externas, auxiliando o trabalho de investigação dos promotores.

 

 
 
 

Leia também

Flávio Ricco: Por que, na TV, o sucesso nem sempre é permitido?
Canal 1

Flávio Ricco: Por que, na TV, o sucesso nem sempre é permitido?
Pernambucana que brilha nos Estados Unidos lança novo livro
SOCIEDADE

Pernambucana que brilha nos Estados Unidos lança novo livro

Compartilhe

Tags