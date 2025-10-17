Com promessa de 'proteção', professor cometia crimes sexuais contra adolescentes, diz MPPE
Acusado de 37 anos afirmava fazer parte de seita e que as vítimas ganhariam um 'anjo de luz'. Ele foi denunciado por violação sexual mediante fraude
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou um professor de karatê de 37 anos acusado de violência sexual contra uma adolescente no bairro de Beberibe, na Zona Norte do Recife. Segundo as investigações, o homem dizia fazer parte de uma seita e prometia proteção para as vítimas que participavam de rituais propostos por ele.
A denúncia, obtida com exclusividade pela coluna Segurança, foi enviada na quarta-feira (15) para a 2ª Vara dos Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Capital. O nome do acusado não será revelado porque o processo está em segredo de justiça e a vítima tem idade inferior a 18 anos.
A denúncia descreve que o crime foi praticado em 1º de março de 2018. Na época, a adolescente tinha 14 anos. O professor se intitulava "sacerdote" e afirmava ser líder da seita denominada "Elementista". Com promessa de que ganhariam um "anjo de luz" como forma de proteção, as vítimas eram atraídas para os rituais, que incluíam os abusos sexuais.
"A adolescente relatou ter mantido conjunção carnal com o denunciado, afirmando que estava com os olhos vendados/fechados e que sentiu dor, evidenciando ter perdido a virgindade no contexto da seita", informou a denúncia do MPPE à Justiça.
CRIME
O MPPE pontuou que, apesar da vítima ter completado 14 anos, o ato sexual foi obtido mediante fraude e engano, pois a vontade livre da adolescente foi viciada pela promessa da "proteção do anjo" e pela manipulação psicológica decorrente dos rituais religiosos, configurando o crime de violação sexual mediante fraude.
A defesa do acusado não foi encontrada para se pronunciar sobre o caso.