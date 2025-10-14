CNJ cria ferramenta para evitar o golpe do falso advogado; entenda mudanças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Acesso aos serviços digitais do Poder Judiciário sofrerá alteração a partir de 3 de novembro, com exigência de autenticação em múltiplos fatores

Clique aqui e escute a matéria

Em meio à onda de denúncias de golpes usando nomes de advogados e de escritórios de advocacia no País, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desenvolveu numa nova tecnologia para dificultar a prática desses crimes. A partir de 3 de novembro, o acesso aos serviços digitais do Poder Judiciário exigirá autenticação em múltiplos fatores (MFA) para usuários externos, a exemplo de advogados, partes envolvidas e demais interessados.

Em geral, os criminosos acessam processos em tramitação, sem segredo de justiça, e entram em contato com as partes informando os dados pessoais. Depois, os golpistas informam que a vítima tem um valor alto a receber, mas que precisa fazer urgente um depósito para que essa quantia seja liberada.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) vem cobrando, nos últimos anos, novas medidas de segurança e investigativas para evitar a continuidade desse tipo de golpe.

COMO VAI FUNCIONAR O NOVO SISTEMA?

De acordo com comunicado do CNJ, para ingressar nas plataformas eletrônicas do Poder Judiciário, o primeiro passo será o usuário se autenticar no sistema que deseja acessar com seu nome de usuário e senha ou com o certificado digital.

No primeiro acesso, será exibido um QR Code para configuração de um aplicativo autenticador (Google Authenticator, FreeOTP ou similar).

Em seguida, será preciso digitar o código temporário de seis dígitos gerado no aplicativo autenticador instalado no celular. Ele expira em pouco tempo e precisa ser gerado novamente a cada novo acesso.

O novo modelo elimina a dependência de envio de códigos por e-mail e garante maior disponibilidade e segurança na autenticação.

Os tribunais deverão atualizar o acesso aos serviços digitais do Poder Judiciário para a versão com a nova tela de log-in e comunicar aos usuários externos, como advogados, sobre o novo procedimento e a necessidade de configurar, em seus aparelhos celulares, o aplicativo autenticador que vai gerar o código.

CNJ RECONHECE QUE TECNOLOGIA SÓ REDUZ RISCOS

O CNJ reforçou que não ser possível eliminar totalmente o risco de acesso indevido aos processos em tramitação. Mas garantiu que a autenticação em duas etapas reduz consideravelmente a probabilidade de fraudes envolvendo perfis falsos ou o uso indevido de credenciais.

"Isso porque o criminoso precisaria ter acesso simultâneo tanto à senha quanto ao segundo fator de autenticação, o que eleva o nível de proteção e desestimula tentativas de fraude", informou.