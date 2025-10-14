fechar
Segurança | Notícia

CNJ cria ferramenta para evitar o golpe do falso advogado; entenda mudanças

Acesso aos serviços digitais do Poder Judiciário sofrerá alteração a partir de 3 de novembro, com exigência de autenticação em múltiplos fatores

Por Raphael Guerra Publicado em 14/10/2025 às 11:39
Acesso em duas etapas a serviços do Poder Judiciário pretende evitar golpes do falso advogado
Acesso em duas etapas a serviços do Poder Judiciário pretende evitar golpes do falso advogado - Ana Araújo/CNJ

Clique aqui e escute a matéria

Em meio à onda de denúncias de golpes usando nomes de advogados e de escritórios de advocacia no País, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desenvolveu numa nova tecnologia para dificultar a prática desses crimes. A partir de 3 de novembro, o acesso aos serviços digitais do Poder Judiciário exigirá autenticação em múltiplos fatores (MFA) para usuários externos, a exemplo de advogados, partes envolvidas e demais interessados. 

Em geral, os criminosos acessam processos em tramitação, sem segredo de justiça, e entram em contato com as partes informando os dados pessoais. Depois, os golpistas informam que a vítima tem um valor alto a receber, mas que precisa fazer urgente um depósito para que essa quantia seja liberada. 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) vem cobrando, nos últimos anos, novas medidas de segurança e investigativas para evitar a continuidade desse tipo de golpe. 

COMO VAI FUNCIONAR O NOVO SISTEMA?

De acordo com comunicado do CNJ, para ingressar nas plataformas eletrônicas do Poder Judiciário, o primeiro passo será o usuário se autenticar no sistema que deseja acessar com seu nome de usuário e senha ou com o certificado digital.

No primeiro acesso, será exibido um QR Code para configuração de um aplicativo autenticador (Google Authenticator, FreeOTP ou similar).

Em seguida, será preciso digitar o código temporário de seis dígitos gerado no aplicativo autenticador instalado no celular. Ele expira em pouco tempo e precisa ser gerado novamente a cada novo acesso.

O novo modelo elimina a dependência de envio de códigos por e-mail e garante maior disponibilidade e segurança na autenticação. 

Os tribunais deverão atualizar o acesso aos serviços digitais do Poder Judiciário para a versão com a nova tela de log-in e comunicar aos usuários externos, como advogados, sobre o novo procedimento e a necessidade de configurar, em seus aparelhos celulares, o aplicativo autenticador que vai gerar o código.

CNJ RECONHECE QUE TECNOLOGIA SÓ REDUZ RISCOS

O CNJ reforçou que não ser possível eliminar totalmente o risco de acesso indevido aos processos em tramitação. Mas garantiu que a autenticação em duas etapas reduz consideravelmente a probabilidade de fraudes envolvendo perfis falsos ou o uso indevido de credenciais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Isso porque o criminoso precisaria ter acesso simultâneo tanto à senha quanto ao segundo fator de autenticação, o que eleva o nível de proteção e desestimula tentativas de fraude", informou.

Leia também

Flávio Ricco: Fim de uma era - está próximo o adeus do Bonner ao Jornal Nacional
Televisão

Flávio Ricco: Fim de uma era - está próximo o adeus do Bonner ao Jornal Nacional
Recife receberá maior evento de energia da América Latina
SOCIEDADE

Recife receberá maior evento de energia da América Latina

Compartilhe

Tags