Criança morre e outra fica ferida após serem atingidas por tiros na Zona Norte do Recife

Caso aconteceu na noite da última sexta-feira (10) na comunidade do Buriti, no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife. Caso é investigado

Uma criança morreu e outra ficou ferida após ambas serem baleadas durante um tiroteio na comunidade do Buriti, no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife.

O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (10), quando as crianças de 4 e 9 anos voltavam para casa com os familiares após um culto. No momento em que passavam pela rua, houve um tiroteio e os pequenos foram atingidos.

Inicialmente, as vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. A criança mais velha foi transferida para o Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife, mas não resistiu e morreu.

Já o menino mais novo foi transferido para o Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste e segue internado. Até o fechamento desta edição, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Suspeito foi preso

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), policiais do 11° BPM foram acionados e prenderam um homem suspeito de envolvimento no caso. Uma arma também foi apreendida.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do caso e esclarecer o crime. As investigações serão conduzidas pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social se solidarizou com os familiares e "reafirmou o compromisso das forças de segurança com a elucidação dos fatos e a responsabilização dos envolvidos".