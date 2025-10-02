Câmara de Vereadores de Ipojuca é alvo de operação por desvio de verbas públicas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Investigação da Polícia Civil indica que vereadores direcionavam emendas para associações inexistentes ou sem competência para execução de projetos

A Câmara de Vereadores de Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, foi alvo de operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (2). Um esquema de desvio de verbas públicas, a partir do direcionamento de emendas parlamentares impositivas, está sendo investigado.

O inquérito, conduzido pela Delegacia de Porto de Galinhas, foi instaurado em outubro de 2024 após denúncias nas redes sociais publicadas por populares e políticos do município. Provas indicam que vereadores direcionavam emendas para associações inexistentes ou sem competência para a execução de projetos propostos.

Somente entre 2022 e 2024, a Prefeitura de Ipojuca pagou mais de R$ 39 milhões em emendas parlamentares impositivas. Uma das entidades investigadas recebeu, só no ano passado, mais de R$ 7 milhões em recursos.

Em setembro de 2023, inclusive, a Câmara de Vereadores de Ipojuca aprovou um projeto de lei modificando o percentual estabelecido para as emendas, antes de 1,2%, passando a ser 2% do Orçamento Municipal.

A operação tenta cumprir sete mandados de prisão e 21 de busca e apreensão. Duas advogadas estão entre os presos, segundo apurou a coluna Segurança. Dois empresários e um médico também são alvos.

Os nomes dos investigados, além das empresas envolvidas, não foram revelados ainda. O grupo deve responder pelos crimes de corrupção passiva, peculato, falsidade documental e lavagem de dinheiro.

A coluna tenta contato com a assessoria da Câmara de Vereadores de Ipojuca.