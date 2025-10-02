fechar
Segurança | Notícia

Câmara de Vereadores de Ipojuca é alvo de operação por desvio de verbas públicas

Investigação da Polícia Civil indica que vereadores direcionavam emendas para associações inexistentes ou sem competência para execução de projetos

Por Raphael Guerra Publicado em 02/10/2025 às 10:33 | Atualizado em 02/10/2025 às 10:35
Mandados foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (2) na Câmara de Vereadores de Ipojuca
Mandados foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (2) na Câmara de Vereadores de Ipojuca - Cortesia

A Câmara de Vereadores de Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, foi alvo de operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (2). Um esquema de desvio de verbas públicas, a partir do direcionamento de emendas parlamentares impositivas, está sendo investigado.

O inquérito, conduzido pela Delegacia de Porto de Galinhas, foi instaurado em outubro de 2024 após denúncias nas redes sociais publicadas por populares e políticos do município. Provas indicam que vereadores direcionavam emendas para associações inexistentes ou sem competência para a execução de projetos propostos. 

Somente entre 2022 e 2024, a Prefeitura de Ipojuca pagou mais de R$ 39 milhões em emendas parlamentares impositivas. Uma das entidades investigadas recebeu, só no ano passado, mais de R$ 7 milhões em recursos. 

Em setembro de 2023, inclusive, a Câmara de Vereadores de Ipojuca aprovou um projeto de lei modificando o percentual estabelecido para as emendas, antes de 1,2%, passando a ser 2% do Orçamento Municipal.

A operação tenta cumprir sete mandados de prisão e 21 de busca e apreensão. Duas advogadas estão entre os presos, segundo apurou a coluna Segurança. Dois empresários e um médico também são alvos. 

Os nomes dos investigados, além das empresas envolvidas, não foram revelados ainda. O grupo deve responder pelos crimes de corrupção passiva, peculato, falsidade documental e lavagem de dinheiro.

A coluna tenta contato com a assessoria da Câmara de Vereadores de Ipojuca. 

 

