Câmara de Vereadores de Ipojuca é alvo de operação por desvio de verbas públicas
Investigação da Polícia Civil indica que vereadores direcionavam emendas para associações inexistentes ou sem competência para execução de projetos
Por
Raphael Guerra
Publicado em 02/10/2025 às 10:33
| Atualizado em 02/10/2025 às 10:35
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
A Câmara de Vereadores de Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, foi alvo de operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (2). Um esquema de desvio de verbas públicas, a partir do direcionamento de emendas parlamentares impositivas, está sendo investigado.
O inquérito, conduzido pela Delegacia de Porto de Galinhas, foi instaurado em outubro de 2024 após denúncias nas redes sociais publicadas por populares e políticos do município. Provas indicam que vereadores direcionavam emendas para associações inexistentes ou sem competência para a execução de projetos propostos.
Somente entre 2022 e 2024, a Prefeitura de Ipojuca pagou mais de R$ 39 milhões em emendas parlamentares impositivas. Uma das entidades investigadas recebeu, só no ano passado, mais de R$ 7 milhões em recursos.
Em setembro de 2023, inclusive, a Câmara de Vereadores de Ipojuca aprovou um projeto de lei modificando o percentual estabelecido para as emendas, antes de 1,2%, passando a ser 2% do Orçamento Municipal.
A operação tenta cumprir sete mandados de prisão e 21 de busca e apreensão. Duas advogadas estão entre os presos, segundo apurou a coluna Segurança. Dois empresários e um médico também são alvos.
Os nomes dos investigados, além das empresas envolvidas, não foram revelados ainda. O grupo deve responder pelos crimes de corrupção passiva, peculato, falsidade documental e lavagem de dinheiro.
A coluna tenta contato com a assessoria da Câmara de Vereadores de Ipojuca.