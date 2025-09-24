Polícia Civil deflagra Operação Venatores contra grupo envolvido em tráfico de drogas e homicídios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Durante a ação, foram cumpridos 16 mandados de prisão, além da apreensão de 7 armas, 14 aparelhos celulares, 4 carros de luxo e R$ 48 mil em dinheiro

Com informações dos repórteres Cinthia Ferreira e Michael Carvalho, da TV Jornal.

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou nesta quarta-feira (24) a Operação “Venatores” com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em homicídios, tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

As investigações tiveram início em maio de 2024 e estão sendo conduzidas pela 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios (3ª DPH), unidade integrante do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), sob responsabilidade dos delegados Caio Wagner, titular da unidade, e Cley Anderson, delegado adjunto.

Durante a operação foram cumpridos 20 mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão domiciliar, além do bloqueio judicial de ativos financeiros. As ações ocorreram nas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, João Pessoa (PB) e Maceió (AL).

Mandados cumpridos e prisões

Ao todo, 16 pessoas foram efetivamente presas e outras 3 já se encontravam detidas. Um dos investigados foi abordado dentro de um veículo onde transportava armas que, segundo a Polícia, foram utilizadas em homicídios.

Entre os alvos estavam duas mulheres e um policial militar. A polícia ainda segue investigando qual era o seu papel dentro da organização, com suspeitas de que fornecia apoio logístico ao grupo.

Em declaração à TV Jornal, o delegado Caio Wagner explicou que os criminosos tentavam disfarçar suas atividades ilícitas dizendo atuar como analistas, e alegavam que o dinheiro movimentado vinha de jogos de aposta e da bolsa de valores. No entanto, as investigações indicam que essa era uma tentativa de lavar dinheiro.

Ele também afirmou que, nos últimos quatro anos, o grupo é suspeito de envolvimento em pelo menos 30 homicídios.

A operação contou com o apoio de 120 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. Para o delegado, a Operação Venatores representa um avanço importante no enfrentamento às organizações criminosas que atuam de forma violenta e estruturada. “Nosso objetivo é enfraquecer financeiramente esses grupos e garantir mais segurança para a população, mostrando que a Polícia Civil está atenta e atuante no combate ao crime”, destacou.

Itens apreendidos na operação

Foram apreendidas armas, munições, veículos, aparelhos celulares e dinheiro em espécie - DIVULGAÇÃO/PCPE

Durante a deflagração da operação, foram apreendidas sete armas de fogo, 268 munições, 14 aparelhos celulares, quatro veículos de luxo, R$ 48 mil em espécie, além de documentos, drogas, motos, carros e equipamentos eletrônicos. Todo o material será analisado pelas autoridades policiais.

As investigações seguem

A Polícia informou ainda que parte dos investigados, mesmo estando fora do estado, continuavam atuando na organização criminosa por meio de aplicativos de mensagens.

Grande parte dos mandados foi cumprida no bairro do Ibura, no Recife, considerado o principal foco de atuação do grupo, com presença também em áreas de Jaboatão dos Guararapes.

O líder do grupo criminoso já foi identificado, mas segue foragido.

