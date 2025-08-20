Com custo de R$ 95 milhões, Polícia Federal lança licitação para nova sede no Bairro do Recife
Complexo será erguido no Cais do Apolo, onde funcionava a antiga sede. Prazo de conclusão é de 38 meses, contado a partir do início das obras
A construção da nova sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco avança mais uma etapa. Será publicado nos próximos dias o edital de licitação para que empresas tirem dúvidas e apresentem propostas para a execução da obra, com início previsto para dezembro e orçamento estimado em R$ 95 milhões.
O novo complexo será erguido no Cais do Apolo, no Bairro do Recife, no mesmo endereço onde funcionava a antiga sede, cuja estrutura já foi demolida. O projeto contempla um prédio principal com 10.000 m² de área construída e um edifício de serviços e garagem com 4.000 m². O prazo de conclusão dos serviços é de 38 meses.
Após a publicação do certame, as empresas interessadas em participar da licitação poderão entrar em contato com a Comissão de Licitações e com o Grupo Técnico de Edificações da Polícia Federal em Pernambuco por meio dos canais de comunicação oficiais, disponibilizados na plataforma compras.gov.br.
"Trata-se de um investimento considerável para o Recife Antigo. Até o final do ano a gente espera lançar a pedra fundamental e dar início à obra. O prédio é bastante moderno, com acomodações de salas para o serviço operacional, mas também para atendimento ao público, incluindo o serviço de emissão de passaporte", explicou o delegado federal Antônio de Pádua, superintendente da PF em Pernambuco.
DETALHES DA NOVA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL
O prédio principal terá sete pavimentos e contará com:
• Espaços administrativos modernos, com ambientes integrados para otimizar fluxos de trabalho.
• Delegacias especializadas.
• Laboratórios e instalações de alto padrão para a Perícia Criminal, ampliando a capacidade técnica e científica da PF.
• Setor específico para atendimento de flagrantes.
• Auditório moderno para eventos institucionais e treinamentos com capacidade para 180 pessoas.
• Centro de treinamento policial com infraestrutura adequada para capacitação de servidores.
• Sala de Comando e Controle, equipada para operações estratégicas.
• Amplas áreas de atendimento ao público, oferecendo maior conforto e eficiência nos serviços prestados.
UNIFICAÇÃO DO EFETIVO
Segundo a Polícia Federal, o projeto arquitetônico incorpora soluções sustentáveis, como sistemas de reuso de água e de aproveitamento da água da chuva, ampla área verde com o plantio de árvores no entorno do edifício, além de arquitetura planejada para eficiência energética, respeitando as diretrizes do IPHAN e da Prefeitura do Recife.
A nova sede permitirá a unificação do efetivo da Polícia Federal em Pernambuco. A centralização trará ganhos de eficiência administrativa, melhoria nas condições de trabalho dos servidores e mais qualidade no atendimento ao cidadão.