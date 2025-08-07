fechar
Raphael Guerra, colunista do JC, é um dos vencedores de prêmio do Conselho Nacional de Justiça

Reportagem sobre o crescimento do crime de stalking no País foi destaque na categoria Mídia da 5ª edição do Prêmio CNJ Viviane Vieira do Amaral

Por JC Publicado em 07/08/2025 às 9:42
Raphael Guerra é titular da coluna Segurança do JC
Raphael Guerra é titular da coluna Segurança do JC

Pelo segundo ano consecutivo, o Jornal do Commercio recebe o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelas reportagens publicadas sobre o combate à violência contra a mulher. Titular da coluna Segurança, o jornalista Raphael Guerra foi um dos vencedores da 5ª edição do Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral.

A reportagem especial "Stalking: denúncias crescem no País e são alerta à saúde mental de autores e vítimas", publicada em 2 de agosto de 2024, ficou em 3º lugar na categoria Mídia. O material, publicado em três páginas, destacou o aumento de 34,5% no registro de queixas de mulheres e ouviu especialistas com orientações às vítimas.

"O tema, bastante atual, recebeu dois tipos de abordagens: discutiu a questão da saúde mental de quem pratica o crime e de quem é vítima e, sob o aspecto policial, explicou as características do stalking e reforçou a importância da denúncia para a quebra do ciclo de violência", explicou Raphael Guerra.

O Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral é uma iniciativa destinada a premiar e a dar visibilidade a ações de prevenção e enfrentamento ao fenômeno da violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas. Constitui objetivo do prêmio, ainda, conscientizar os integrantes do Judiciário quanto à necessidade de permanente vigília para o enfrentamento desse crescente tipo de violência.

Neste ano, a reportagem "Convenção de Haia: mães em luta", de Jerusa Campani, da GloboNews, ficou em 1º lugar na categoria Mídia. Em segundo, foi contemplado o projeto "Após a morte do conto de fadas, a ressurreição", de Mirelle Costa e Silva. 

A premiação será entregue no próximo dia 26 de agosto, em solenidade realizada na sede do CNJ, em Brasília.

Em 2024, Raphael Guerra ficou em 1º lugar na categoria Mídia com o projeto "Por dia, 135 mulheres pedem socorro à polícia em Pernambuco". As reportagens, publicadas entre abril de 2023 e abril de 2024, destacaram histórias e estatísticas da violência doméstica e dos feminicídios no Estado, reforçando para a necessidade de as mulheres registrarem queixa no primeiro ato de violência sofrido.

