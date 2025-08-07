Flávio Ricco: Produtora da Record já tem previsão para nova superprodução

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em termos de produção, a próxima série da Record terá entre seus muitos desafios a sequência de um naufrágio, quando protagonista é condenado

Clique aqui e escute a matéria

A produtora Seriella, hoje responsável pela dramaturgia da Record, já movimenta seus bastidores com a preparação de “Ben-Hur”, um desejo antigo da casa e que, finalmente, vai sair do papel.

Se nada mudar, as primeiras gravações irão acontecer em novembro deste ano, muito provavelmente no Brasil, graças aos avanços do universo digital – Efeitos e Virtual Production - que permite “viajar” mundo afora sem tirar os pés daqui. Quase tudo se resolve em estúdio.

Em termos de produção, a próxima série da Record terá entre seus muitos desafios a sequência de um naufrágio, quando o protagonista é condenado a remar em uma galera romana.

Mas nada deve superar a conhecida corrida de bigas, confronto final entre Ben-Hur e Messala, considerada uma das maiores sequências de ação já filmadas.

Judah Ben-Hur não é uma figura bíblica real, mas, personagem principal do romance "Ben-Hur: A Tale of the Christ", de Lew Wallace.

Existem dois filmes sobre o personagem: o clássico de 1959, e a refilmagem de 2016, com participação de Rodrigo Santoro.

TV Tudo

Mudou o dia

A reprise da novela “Escrava Isaura” irá ao ar, a partir do dia 1º de setembro, na Record, faixa das 15h30.

Uma reexibição especial, comemorativa aos 150 anos do lançamento do livro de Bernardo Guimarães.

Projeto

Ainda que de forma tímida, o site Metrópoles, que tem como base Brasília e a política, mira um crescimento no esporte.

Já se pensa em programas, como primeiro passo.

Loiras

A Globo está confirmando a exibição do especial “Criança Esperança” para o dia 27 de outubro, depois de “Três Graças”.

Apresentação de Angélica, Eliana e Xuxa.

Encontros cruzados

Daniela Albuquerque vai gravar o “Sabadou”, da Virgínia Fonseca, no SBT, dia 25.

Só que antes disso, ainda inédito, a Daniela recebeu Poliana Rocha, ex-sogra da Virgínia, em seu programa na Rede TV!.

Bom tema

Quando se vê Globo e ESPN, na pegada da Cazé, se lançando no YouTube, algumas questões naturalmente se levantam.

Primeiro, o que parece claro, a necessidade de uma outra forma de distribuição. Mas também surge a curiosidade de saber como as operadoras de TV por assinatura, que pagam por esses canais, reagem à novidade.

Queda assustadora

A propósito de TV paga, a nossa já teve 20 milhões de assinantes. Foi o seu auge. Isso em 2014.

Hoje tem 7 mi. Em meio a isso, a chegada do streaming, novos hábitos, YouTube e... menos grana. Caiu de bico.

Sede direto

Neste ano, diferentemente da edição passada, por exemplo, a parte do Paiol, responsável por quatro vagas adicionais, foi eliminada de “A Fazenda 17”. Os 24 escolhidos entrarão direto na sede.

Estreia em 15 de setembro, com Adriane Galisteu e a participação de Marcia Fu.

Movimentos no mercado

Há, por parte da Band, uma discreta busca por reforços para áreas como Artístico e Programação.

Por sua vez, já se vão três meses do afastamento dos seus principais executivos, e o processo de escolha de novos diretores ainda não avançou na Gazeta.

Anote aí

Para qualquer produção, abrir mão de um alguém como Tony Ramos, é muito complicado, por tudo que este artista representa. Vai daí que a equipe de “Dona de Mim” já estuda um plano B, a entrada na história de um outro nome de peso para acalmar os ânimos.

Tem estrada

“Dona de Mim” precisa apresentar um novo fator ao público, por vários motivos...

Mas, em especial, porque ficará no ar até o dia 9 de janeiro de 2026. A substituta, “Coração Acelerado” estreia no dia 12.

Novo trabalho

A jovem atriz Mah Duarte, após estrear na 13ª temporada de “Reis” como Adina, fechou um novo trabalho na Record.

Ela viverá Raquel na minissérie “A Vida de Jó”, filha de José (Fernando Pavão) e Azenate (Francisca Queiroz).

Bate-Rebate

· O “Show de Calouros”, gravado para a programação de 44 anos do SBT, vem com uma iniciativa bem interessante...

· ... Em vez de artistas que já estão na estrada há muito tempo, foram convidados funcionários do próprio SBT...

· ... Colaboradores de diversos setores da emissora que possuem talentos especiais.

· A Band trabalha com a data de 18 de agosto para apresentação do novo “Melhor da Tarde”...

· ... Mas, em caso de algum contratempo, ficará para dia 25.

· Chegando ao fim as filmagens de “Uma praia em nossas vidas”...

· ... Destaque para o elenco: Marcelo Serrado, Alessandra Negrini, Angelo Paes Leme, Jacqueline Sato, Maria João Bastos e Thelmo Fernandes...

· ... Ainda no universo do cinema, o suspense pernambucano “Recife Assombrado 2” chegará aos cinemas em 23 de outubro...

· ... Daniel Rocha e Vitória Strada no elenco.

· A Globo anunciou “Terra Nostra”, sucesso de Benedito Ruy Barbosa, como próxima atração da faixa “Edição Especial”...

· ... Por outra, mais uma oportunidade para rever o trabalho do saudoso Raul Cortez.

· Com Deo Garcez e Soraia Arnoni, “Luiz Gama: Uma Voz pela Liberdade”, volta ao Rio de Janeiro, no Teatro Clara Nunes, a partir do dia 20.

C´est fini

A Band bateu o martelo e vai usar “Cidade Cruel”(‘Zalim Istanbul', no original) como título da sua próxima novela turca, o mesmo já conhecido no mercado. Estreia dia 9 de setembro, a exemplo da segunda temporada de “MasterChef Confeitaria”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!











