Nova plataforma da SDS recebe denúncias anônimas, em áudio e imagens, de crimes em Pernambuco

Interativa e fácil de usar, a nova plataforma da Secretaria de Defesa Social (SDS) para receber denúncias de crimes em Pernambuco promete facilitar a vida do cidadão. Há opções de envio das informações por meio de áudio e espaço para anexar fotos e vídeos. O anonimato é garantido, segundo a pasta estadual.

O Denúncia Interativa, como a plataforma está sendo chamada, foi criado pela Ouvidoria da SDS para atrair um maior número de denúncias, visto que parte da população costuma compartilhar vídeos e fotos em redes sociais, mas não envia diretamente aos órgãos competentes para investigação.

O cidadão não precisa realizar cadastro ou se identificar. A ferramenta permite o envio da localização exata do fato e conta com o suporte para dúvidas por meio de chatbots ou voicebots. Além disso, há o uso de inteligência artificial para filtrar denúncias falsas e reduzir o número de trotes.

"É mais uma importante ferramenta para prevenir, apurar e reprimir crimes e contravenções penais, por meio da participação cidadã. Ou seja, é a população atuando como colaboradora das nossas forças policiais", declarou, em comunicado, o ouvidor da SDS, Diego Pernambuco.

VEJA COMO REGISTRAR A DENÚNCIA NO NOVO CANAL DA SDS:

Ao acessar a página https://www.denunciainterativa.sds.pe.gov.br/pagina_Denunciante/, o usuário tem duas modalidades de registro de denúncia: por áudio e por formulário.

1 - Na opção de registro por áudio, a avatar chamada “Vivi” vai orientar o cidadão sobre como enviar o arquivo. Após o envio, a denúncia é transcrita com uso de inteligência artificial e o manifestante valida a transcrição.

2- Na opção de registro por formulário, o denunciante tem alguns campos a serem preenchidos, sendo alguns obrigatórios, a exemplo do tipo de crime, do local do crime, da data e do relato do fato.

São opcionais: veículos envolvidos, o horário do fato, objetos envolvidos e pessoas envolvidas.

A SDS destacou que, mesmo já em funcionamento, a plataforma continua sendo aperfeiçoada. A previsão é de que, até setembro, a versão final esteja no ar.

Os antigos canais de comunicação da Ouvidoria continuam funcionando normalmente:

E-mail: ouvidoria@sds.pe.gov.br

Telefones: 0800.081.5001

WhatsApp: (81) 9.9488.3455

Disque Denúncia: 181