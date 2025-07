Flávio Ricco: Por que tantos adereços na TV que não têm utilidade nenhuma?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No bom "Jornal das 10", da Globo News, a apresentadora Aline Midlej fica segurando, o tempo todo, um tablet que é dos modelos mais avantajados

Clique aqui e escute a matéria

Têm certas coisas na TV que não se explicam ou não passam de simples e desnecessários objetos de decoração.

Por exemplo: alguém tem alguma explicação para os laptops nas bancadas dos telejornais? Ou já viu qualquer apresentador se servir deles?

Antes, já tivemos pesados computadores e laudas.

E repare que, em torno de outros tantos elementos, temos uma série que vai longe. Interminável. Que não ajudam em nada, mas, às vezes, até atrapalham. Ou poluem.

No bom “Jornal das 10”, da Globo News, a apresentadora Aline Midlej fica segurando, o tempo todo, um tablet que é dos modelos mais avantajados.

Mas zero como utilidade. Ou a Aline aparece lendo o teleprompter ou improvisando. Aliás, ela sempre improvisa e comenta muito bem.

Aí vem a pergunta: por que o tablet?

No “Fantástico”, Poliana Abritta e Maju Coutinho também ficam, o tempo todo, segurando os delas nas mãos, mas só segurando mesmo, sem dar uma olhadinha, nem de leve, em momento nenhum.

Essas e tantas outras.

Mas está lançado o desafio: o primeiro que descobrir um melhor uso das tranqueiras em questão, por favor, levanta a mão.

TV Tudo

Um grande acerto

A Globo foi extremamente feliz ao apostar na Sabina Simonato para o “SP 1”.

Segura e sempre muito simpática, tem encontrado junto um acolhimento dos mais interessantes por parte público, como se observa em transmissões fora de São Paulo.

Jogo decisivo

O Paramount+ vai com equipe completa para a transmissão de Grêmio e Alianza Lima, jogo decisivo pela Sul-Americana, nesta quarta, em Porto Alegre.

Narração de Nivaldo Prieto, comentários de PVC e reportagens de Carlos Cereto e Janice de Castro.

Nova mesa

Está confirmado para agosto o lançamento de um programa esportivo, na hora do almoço, na Oeste TV.

Definidas as participações de Milton Neves, Felipe Fascincani e Mario Monteiro. Direção de Rogério Micheletti.

Movimento

Clubes da Série B procuraram a CBF, reivindicando mais dinheiro pela transmissão dos jogos.

Antes o pacote da TV gerava em torno de R$ 11 milhões e agora está em torno de R$ 6 mi.

É isso

Rodrigo Alvarez vai comandar um novo programa da Band, com foco em reportagens especiais.

As atenções já se voltam para este projeto.

Reta final

A Band grava hoje e amanhã as duas últimas provas da nova temporada do “MasterChef Confeitaria”.

Os trabalhos chegam ao fim nesta semana, quando também começam os preparativos para o início da produção da primeira edição do “MasterChef Celebridades”.

Futuro

Entre os poucos funcionários que ainda restam na dramaturgia do SBT, surgiu um comentário de que dona Iris Abravanel poderia deixar de escrever novelas. O SBT, consultado, não confirmou a informação.

Aliás, mesmo que ela não venha a escrever uma nova novela, tão cedo ou nunca mais, em todas as atividades do setor serão necessárias as suas aprovações. Especialmente, textos.

Uma possibilidade

Como novela é um produto muito caro, e o SBT vive um momento de eliminar gastos, novas produções estão descartadas, segundo funcionários de lá.

Futuramente, partir para a terceirização pode ser um caminho. Comprar pronto.

Gatilho

A morte do personagem Abel (Tony Ramos), em “Dona de mim”, prevista desde o início do projeto, tem como principal motivo disparar disputas de sucessão familiar.

Claro que, em se tratando de Rosane Svartman, não se deve descartar uma ou outra surpresa nessa trama do Tony para o final da história.

Uma conquista

Susanna Lira está encerrando, no Rio, as filmagens de “Apenas três meninas”, com Mel Maia, Lívia Silva e Letícia Braga, mais Milhem Cortaz e Juliana Alves.

Fala sobre a trajetória de três adolescentes e a luta pela distribuição gratuita de absorventes na cesta básica.

É ela

Sula Miranda, falando de tudo e mais um pouco, é a convidada do nosso programa na LeoDias TV.

Por que Rainha dos Caminhoneiros? A partir das 19h.

Bate – Rebate

• A Record, que já tem a marca Fala Brasil, também quer Fala Agora.

• Mauro Lissoni é o diretor de plantão no SBT. Daniela Beyruti e Rinaldi Faria estão em período de férias.

• “Domingão” já tem escolhidos todos os participantes da próxima “Dança dos Famosos”...

• ... Mas com ordens de ninguém poder sair por aí anunciando ou confirmando alguma, que possa justificar quebra de contrato.

• A novela “A nobreza do amor”, próxima das 18h na Globo de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. está com a sua produção avançando...

• ... A ordem é, nesses dois próximos meses, fechar todo o seu elenco.

• Repercutiu legal uma postagem do Evandro Mesquita de como seria a versão de “A Grande Família” em Hollywood....

• ... Dona Nenê - Meryl Streep, Lineu – Robert De Niro; Agostinho – Harry Styles; Bebel – Emma Stone; Paulão – Pedro Pascal; Beiçola – Joaquin Phoenix, e Mendonça – Danny De Vito.

• Dira Paes vai ao “Sem Censura” da TV Brasil, nesta quarta-feira, falar sobre a novela “Três Graças”...

• ... Nany People também estará entre as convidadas.

C´est fini

Cada emissora de TV, em se tratando de jornalismo e jornalistas, tem sua política interna. Vai de cada uma.

Na Band, está liberado fazer qualquer ação publicitária, especialmente posts e outros do gênero, entre anúncios de hotéis, suplementos para academia, roupas de ginástica, instituições financeiras, lojas de carros blindados ... Mas em um ponto tão exagerado, que já se admite reexaminar a questão.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!