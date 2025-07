Tiroteio durante festa infantil atinge duas crianças em Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da jornalista Suelen Brainer

Duas crianças ficaram feridas após um tiroteio em uma festa infantil no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no último domingo (20).

De acordo com relatos, um homem armado entrou na residência onde acontecia o aniversário e efetuou disparos. Uma pessoa foi presa em flagrante.

Ao todo, três pessoas foram baleadas: um homem de 18 anos, uma criança de 5 e outra de 6, que foi atingida com um tiro na cabeça e outro no braço e está internada em estado grave no Hospital da Restauração.

“Eu só quero justiça”, disse a mãe da menina de 6 anos, em entrevista à TV Jornal.

Recorde de vítimas de bala perdida

Pelo segundo ano consecutivo, o Grande Recife registrou recorde de pessoas vítimas de bala perdida. De acordo com o mapeamento do Instituto Fogo Cruzado, que estuda violência armada, 39 pessoas foram atingidas e apenas quatro sobreviveram.

No dia 12 de abril deste ano, uma criança de 4 anos, Helen Santos de Souza, foi uma das vítimas. Ela brincava com os primos perto de casa, no Córrego do Deodato, bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife, quando foi baleada.