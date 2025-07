Mulher é encontrada morta em Jaboatão; família suspeita de feminicídio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No local em que foi encontrada morta, a perícia não identificou sinais de violência ou perfurações no corpo, e a causa da morte segue sob investigação

Clique aqui e escute a matéria

Com informações da repórter Dyandhra Monteiro, da TV Jornal

Uma mulher de 25 anos foi encontrada sem vida em uma residência no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso foi registrado neste sábado (19) como morte a esclarecer pela Equipe de Força-Tarefa de Homicídios da Metropolitana Sul.

No entanto, familiares suspeitam que ela possa ter sido vítima de feminicídio. De acordo com a mãe da jovem, há cerca de três meses ela iniciou um relacionamento marcado por violência, com brigas constantes e uso de entorpecentes.

A vítima chegou a registrar uma queixa contra o companheiro na delegacia, e os dois se separaram. No entanto, segundo relatos da mãe, o casal teria reatado recentemente, apesar de a família ser contra.

Entre a quarta-feira (16) e a quinta-feira (17), a mulher parou de dar notícias. Preocupada, a mãe foi até a casa da filha, no sábado, e encontrou o imóvel trancado. Com a ajuda do proprietário, conseguiu entrar na casa e encontrou a filha debruçada sobre a cama, já em estado de putrefação.

Homem teria fugido com os pertences da vítima

O companheiro da vítima não foi encontrado no local. Segundo o irmão da jovem, o homem era muito calado e os moradores da comunidade costumavam evitá-lo. Após o desaparecimento da mulher, familiares perceberam que ele havia fugido levando a motocicleta que os dois haviam comprado juntos, além de produtos da loja da vítima, os cartões bancários e o celular dela.

O irmão também informou que a jovem tinha planos de fazer uma viagem à Austrália, mas desistiu da oportunidade por influência desse homem.

No local em que foi encontrada morta, a perícia não identificou sinais de violência ou perfurações no corpo, e a causa da morte segue sob investigação. A Polícia Civil informou que as diligências continuam até que o caso seja totalmente esclarecido, e que a hipótese de homicídio ainda não foi descartada.