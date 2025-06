Usuários de drogas serão inseridos em comunidades terapêuticas em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com promessa de acolhimento humanizado e cuidado integral, pessoas em situação de rua com histórico de uso abusivo de drogas e álcool serão inseridas em comunidades terapêuticas em Pernambuco. O lançamento do programa Nova História ocorreu nesta quinta-feira (26), no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual.

A iniciativa, com investimento anual de R$ 3,6 milhões, prevê que o Estado pagará por 200 vagas mensais nas unidades parceiras. O custo por pessoa será de R$ 1,5 mil, em regime residencial transitório e exclusivamente voluntário.

As instituições selecionadas estão em oito municípios de Pernambuco. Segundo a gestão estadual, a escolha foi feita por meio de edital e todas passaram por análise documental, verificação da regularidade jurídica e visita técnica de equipes da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas.

"Sabemos que o desafio do uso de drogas no Brasil e em Pernambuco é enorme. Tivemos a emoção de assinar um convênio histórico com dez comunidades terapêuticas em diferentes regiões do Estado. Nosso objetivo é dar vida e nova história a centenas de pessoas que precisam de apoio", declarou a governadora Raquel Lyra.