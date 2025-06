Flávio Ricco: Segundo não se estoca – TVs precisam vender e contar com peças essenciais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Muitas vezes, há a insistência por parte desta coluna, para que as decisões na TV, de forma geral, sejam tomadas com segurança, sim, mas com a maior rapidez possível, também.

A urgência é sempre imprescindível, porque atrás da necessidade de contar com bons produtos ou trabalhar na montagem de uma programação consistente, o que se oferece para venda no mercado é o tempo.

E não há nada mais perecível que ele, daí se ter como verdade, única e absoluta, que a mercadoria da televisão, o segundo, não se estoca.

Daí a necessidade, no geral, de procurar sempre contar com departamentos comerciais responsáveis, mas sem nunca adiar medidas que são indispensáveis para o bom funcionamento de tudo.

Não devemos, por exemplo, enxergar como coincidência os problemas que Band e Rede TV! regularmente enfrentam, ao prescindir dos trabalhos de pessoas responsáveis pela Programação e Artístico.

A mesma coisa, agora, a TV Gazeta, que além desses cargos e funções, também não tem um diretor de jornalismo. E isto, desde a saída do Dácio Nitrini em 2018, veja só.

Por acaso Globo, Record e SBT, considerando as posições que ocupam, nunca subestimam a imprescindibilidade desses cargos.

TV Tudo

Falei com João

João Camargo, sócio e presidente do conselho da CNN Brasil, relatou à coluna que os resultados alcançados no momento são os melhores desde a sua inauguração.

Já são 6 milhões de inscritos no YouTube e, segundo a International News Media Association, INMA, apenas 0,06% dos canais em todo o mundo conseguem superar a marca de 1 milhão no portal de vídeos do Google.

Imagem de João Camargo - Divugação CNN

Disse mais

Sobre o atual momento, João ainda disse que a CNN opera este ano no azul, com caixa e uma performance hoje só alcançada pela Globo entre as TVs no Brasil.

E adiantou à coluna que este ano, pela primeira vez, a CNN Brasil vai distribuir dividendos aos sócios, podendo até recuperar os investimentos feitos desde a sua inauguração, num prazo de quatro ou cinco anos.

Bandeirantes em Brasília

Brasília vai receber a rádio Bandeirantes, dia 22 de julho, na frequência 89,9 FM.

Sem dúvida, uma conquista importante, com jornalismo nacional e local, programação musical e transmissões esportivas. Rádio sendo rádio.

Um parênteses

Tudo bem reduzir custos e encontrar maneiras de operar no essencial, só que nos tempos atuais não se justifica essa de entrar com reprises nas madrugadas e nem existir cuidados de edição ou atualização A rádio Bandeirantes retransmite a Band News TV, as duas no gravado, muitas vezes com informações já superadas. Por exemplo: jogos que ainda iam acontecer, mas que, naquela altura, já terminaram.

Jesuíta

Jesuíta Barbosa, primeiro lugar na Netflix via “Homem com H”, volta aos palcos após 6 anos. Sábado, às 20h, ele estreia no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, o espetáculo “Sonho Elétrico”, da companhia brasileira de teatro.

Jessyca Meyreles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio também estão no elenco.

Imagem de Jesuíta Barbosa - ETHEL BRAGA

Situação difícil

Todas as tentativas já foram e continuam sendo feitas, mas é das mais complicadas a situação do programa infantil “Bom Dia e Cia – com Patati Patata”, nas manhãs do SBT.

A audiência não responde. Difícil assegurar sua continuidade até mesmo durante as férias de julho.

Presenteado

Ainda sem data de exibição no SBT, Otávio Mesquita gravou entrevista com o empresário e empreendedor Bruno Avelar, de “O poder do network”.

E ganhou dele uma placa com os pés de Neymar, uma peça em bronze.

Imagem de Bruno Avelar e Otávio Mesquita - Divulgação

Primeiras impressões

A chegada de Beth Carmona à direção da TV Cultura foi muito comemorada em seus interiores, especialmente pela produção.

Mas há um estranhamento ao fato da nova presidente, Maria Angela de Jesus, até agora não ter dirigido nenhuma palavra aos PJs.

Vale dizer

Aqueles que trabalham como Pessoa Jurídica na TV Cultura formam a grande maioria da casa, inclusive ocupando posições bem estratégicas.

Nos grupos de WhatsApp já se espalhou a questão: “nós somos Cultura também?”. Uma referência clara ao novo slogan “Somos Cultura”.

Por outra

Pessoas próximas à nova presidente da Cultura revelam que esta falta de comunicação se deve apenas a problemas de agenda.

E que este encontro acontecerá o mais brevemente possível. Talvez, quem sabe, ainda hoje?

Confiança

Apesar da audiência deixar muito a desejar e tendo como maior complicador a instalação da igreja no meio do prime time, observa-se na direção da Band certa tranquilidade quanto a Galvão Bueno e seu programa.

Imagina-se que, aos poucos, o crescimento será natural. Que ele vai seguir sem problema nenhum.

Bate – Rebate

A partir de segunda-feira, já nas férias escolares, a TV Cultura estreia uma programação infantil renovada...

... Entre as atrações: “Léo, o Caminhão”, “Planeta Palavra”, “Gildo”, “Aninha, a Infância de Cora Coralina”, a animação brasileira “Tarsilinha”, entre outros.

O SBT terá Tiago Leifert, Mauro Beting, Nadine Basttos e Álvaro Loureiro na transmissão do Reencontro de Gigantes...

... É o jogo com as lendas de Corinthians e Boca, dia 5, às 15h, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

No ritmo de São João, Luiz Megale, Sheila Magalhães e Carla Bigatto comandam o Jornal BandNews desta sexta-feira, a partir das 7h, direto do Busto de Tamandaré, na orla de João Pessoa.

Em 3 de julho, Alexandre Varella, Elisa Pinheiro, Gustavo Falcão e Mariana Vianna chegam ao Teatro Poeira, no Rio, com “Pequeno Circo de Mediocridades”.

Bessie Cavalcanti, repórter, deixou a Times Brasil CNBC.

Leo Gandelman tem levado para alunos de escolas públicas do Rio o projeto musical “Caravana nas Escolas”...

... Que desperta a escuta e reaproxima as crianças da música feita com instrumentos acústicos.

Após viver Anacleto em “Pantanal”, o ator Romeu Benedicto volta às novelas em “Guerreiros do Sol”...

... Entra no episódio 15 fazendo o Tonhão, um militar aposentado, que se envolve numa trama de tragédia e obsessão por vingança.

C´est fini

O “mundo”, incluindo até mesmo este que vos fala, vinha entendendo que o caminho natural da Catia Fonseca, após sua saída da Band, seria a TV Gazeta.

Um retorno à antiga casa.

Hoje, calçado em uma afirmação de alguém muito próximo a ela, é possível assegurar que a chance de isso vir a acontecer é zero. Catia não irá para a Gazeta e ponto.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!