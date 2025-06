Drones da SDS flagram tráfico de drogas no São João de Petrolina e ajudam a apreender adolescente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A tecnologia de drones ajudou a Secretaria de Defesa Social (SDS) a flagrar a prática de tráfico de drogas no pátio de eventos de Petrolina, na noite do último domingo (22), onde milhares de pessoas participavam da festa de São João da cidade. Um adolescente foi apreendido.

De acordo com a corporação, as imagens registradas pelo equipamento permitiram identificar uma movimentação considerada suspeita na área dos banheiros da festa, sugerindo a possível comercialização de entorpecentes no interior do local.

"Diante da situação, a equipe de campo, de forma discreta e velada, deslocou-se até o ponto indicado, procedendo à abordagem e busca pessoal nos suspeitos”, relatou o policial civil Cláudio José Alexandre da Silva, um dos coordenadores da Operação Drones da SDS.

Equipe de drones da SDS identificou tráfico de drogas no São João de Petrolina e ajudou a apreender adolescente - Divulgação/SDS

Durante a revista, os policiais encontraram embalagens com substâncias entorpecentes e dinheiro em espécie escondidos nas roupas íntimas do adolescente abordado.

Ele foi conduzido até a Delegacia Móvel para a lavratura do Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) e demais providências legais pertinentes à apuração do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

De acordo com a SDS, foram registradas 1.367 conduções por atos infracionais entre os meses de janeiro e maio deste ano.