Flávio Ricco: A narração esportiva dos dias atuais ainda não encontrou novo jeito de ser

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A cobertura da Globo na Copa do Mundo de Clubes é excepcional e os resultados vão além do que se esperava.

Tudo muito bom, tudo muito bem, mas com críticas a alguns narradores, por seus exageros.

Nem é o caso de apontar o dedo a este ou aquele, mas o que se verifica no geral é um problema de adaptação. Ou falta dela.

Narração não é fácil. O cidadão tem que nascer para isso. E o que se observa é que hoje faltam narradores verdadeiros, que se ajustem aos tempos atuais, ao também se entender que o jeito ou modo antigo não faz mais sentido e nem sucesso.

Diante da dificuldade em se adaptar a uma nova realidade, por parte de uma boa maioria há o exagero na gritaria. É o querer ganhar no grito. E isto, em vez de cair na graça, irrita profundamente.

Outra coisa: também não adianta montar canal de YouTube só por montar e sem apresentar novidade nenhuma. No pau a pau, o trabalho da TV aberta é e continuará sendo muito melhor.

TV Tudo

A gente se queixa

Mas se existe uma enorme dificuldade na vida dos repórteres da Globo e do SporTV neste Mundial de Clubes, ela atende por deslocamentos aéreos.

Os atrasos e conturbações nos aeroportos têm complicado a vida de todos.

Atrás dela

A Globo solicitou o registro da marca “Último Lance” e aguarda prazo para apresentação de oposição.

Está na dela, mas este não é título de programa da TNT Sports?

Situação difícil

No geral, está bem complicada a vidinha dos canais de jornalismo, muito pela quantidade existente e exageros cometidos.

Com exceção a um ou dois, no mais todos seguem operando no vermelho.

Mais complicado

A CNN Brasil sempre aparece como exemplo mais clássico.

Foi toda aquela gastança no começo e até agora, informa-se, as dificuldades continuam sendo enormes para fechar o caixa. Daí os fins de programas e demissões.

Tempo em questão

Quando se reclama de uma maior pressa nas decisões que a TV Gazeta tanto precisa, isto se deve ao funcionamento distante do desejado em muitos dos seus principais setores.

O jornalismo, e isso há bastante tempo, não tem um diretor responsável. Valeska Quintela faz as vezes, mas seu cargo é de gerente.

Não é por nada

Em televisão, para o bom funcionamento de tudo, algumas funções são absolutamente indispensáveis.

Pois bem, em todo este processo de mudança na Gazeta, que já vai para um mês, a televisão opera sem diretores de Programação, Artístico e Jornalismo. Não está sendo fácil.

Agora sim

A Globo deu a largada nos trabalhos de “Três Graças”, reunindo e iniciando a preparação de elenco, por aí se incluindo as primeiras leituras de texto.

Presença do pessoal já escalado, direção e até o autor Aguinaldo Silva, que veio especialmente de Portugal.

Antes de tudo

Em se tratando de cinema, antes do casamento e lua de mel ainda em curso, Isis Valverde concluiu seu trabalho nas filmagens de “Quarto do Pânico”.

Produção da Floresta.

The chefs

A exemplo da primeira temporada, o chef Diego Lozano foi oficializado no júri do próximo “MasterChef Confeitaria”, ao lado de Helena Rizzo e Erick Jacquin.

Lozano, aliás, comentou que vai ser papai pela primeira vez. A segunda edição do “Confeitaria” tem estreia marcada para o dia 9 de setembro na Band.

Longa-metragem

Seu Jorge é um dos protagonistas de “A Melhor Mãe do Mundo”, da Anna Muylaert, que chegará aos cinemas em 7 de agosto.

Shirley Cruz, a Gal, mulher dele no filme, é uma mãe catadora de materiais recicláveis, que foge da violência doméstica.

Bate – Rebate

• Letícia Sabatella, Silvero Pereira e André Ximenes lideram o elenco do espetáculo “Francisco – o homem que se tornou santo”...

• ... A apresentação acontecerá no período de 28 de setembro a 3 de outubro, dentro do festejo de São Francisco das Chagas, em Canindé, no Ceará.

• Vai ao ar nesta segunda-feira, às 22h45, a participação de Luciana Gimenez no programa “Sensacional”, da Daniela Albuquerque, na Rede TV!.

• A produtora A Fábrica, em parceria com a Disney, vai iniciar em setembro, no Rio, as filmagens de “Autoridade Quase Máxima”, com direção de Gualter Pupo Filho...

• ... Maurício Manfrini à frente do elenco, fazendo o policial Toni Cruz.

• “Melhor da Noite” levou ao ar uma matéria das mais interessantes sobre Ilhéus, a terra do Cacau...

• ... E com acertos na sua produção e finalização.

• A parceria Record-Seriella dispara, nesta segunda-feira, as gravações de “O Senhor e a Serva”, spin-off de “Paulo, O Apóstolo”...

• ... Direção-geral de Guga Sander e direção de núcleo de Leonardo Miranda.

• A Oeste, que deseja virar TV o mais rapidamente possível, vai sair do Conjunto Nacional e mudar para uma sede maior, também na avenida Paulista.

• O jornal “Agora”, que abre a programação ao vivo do Times Brasil, às 7h da manhã, além da chegada de Eric Klein ao seu comando, tem um novo editor-chefe: Eduardo Novak.

C´est fini

Durante a Copa do Mundo de Clubes, o “Paulistar” não será exibido pela Globo SP.

Porém, sua apresentadora, Valéria Almeida, segue nos intervalos da programação com “pílulas” sobre o programa, assegurando sua volta em meados de julho.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!