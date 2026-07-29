Parte de teto no Hospital da Restauração desaba e atinge paciente

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Queda do forro de gesso no terceiro andar mobilizou equipes médicas; Controladoria Geral do Estado abriu inspeção para apurar as causas do desabamento

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*Com informações de Juliana Oliveira, da TV Jornal

Parte do teto de gesso de uma sala de recuperação do Hospital da Restauração (HR), no Recife, desabou na manhã desta quarta-feira (29) e atingiu uma paciente em pós-operatório.

No momento do incidente, 11 pessoas ocupavam o cômodo situado no terceiro andar da unidade de saúde.

Estado de saúde dos pacientes

A paciente atingida pela estrutura passou por exames de tomografia que, em avaliação radiológica inicial, não indicaram fraturas ou traumas decorrentes do impacto.

A mulher tinha feito uma cirurgia de correção de uma fístula no braço e apresentou sangramento no local após o evento. De acordo com o assessor médico do HR, Thiago Azevedo, o sangramento já foi corrigido e a paciente, com quadro clínico estável, foi transferida para a UTI.

Os outros dez ocupantes da sala foram realocados para outros setores do hospital, como a unidade de trauma, por medida de segurança.

"A paciente já está em direcionamento para a UTI, acabou de terminar a cirurgia de correção do sangramento da fístula. Foi tudo feito sem intercorrências. A paciente encontra-se bem, estável, e passou por um exame de imagem para avaliação por causa do trauma, mas, na primeira avaliação do radiologista, não tem nenhuma lesão ou fratura", explica o médico.

Investigação da Controladoria Geral do Estado

A área onde ocorreu a queda do forro ainda não passou pelas intervenções recentes promovidas no prédio de 56 anos, embora esteja contemplada no plano de reformas do hospital. Diante do ocorrido, a Controladoria Geral do Estado (CGE) instaurou um procedimento de inspeção e auditoria para avaliar as causas do desabamento e apurar se obras realizadas em outros andares do HR tiveram relação com o acidente.

"O nosso objetivo aqui é apurar e avaliar efetivamente o processo de reforma, para ver se tem alguma relação com o acidente causado. Queremos dar segurança e, se houver necessidade, fazer a apuração e responsabilização da empresa, caso seja identificado que ela foi causadora desse problema", afirma Renato Cirne, controlador-geral do Estado, em entrevista à TV Jornal.