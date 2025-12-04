Técnica milenar é aliada no controle da dor, doenças e no pós-cirúrgico
Acupuntura tem feito cada vez mais parte da rotina hospitalar, funcionando desde prática alternativa a recurso fundamental na recuperação de doenças
A ideia de ter o corpo perfurado por diversas agulhas pequenas pode parecer desconfortável, mas possui diversos benefícios para a saúde. Mais conhecida como acupuntura, a prática tem ganhado cada vez mais espaço quando se trata do controle da dor, tratamento de doenças e até mesmo cuidados pós-cirúrgicos.
O tratamento com acupuntura funciona ao atuar diretamente no sistema nervoso. Sendo assim, provoca respostas analgésicas, anti-inflamatórias e de equilíbrio no organismo - de acordo com a necessidade de cada paciente.
Entre os benefícios da acupuntura perceptíveis ao paciente, a médica Juliana Leonel Hirakawa, do Hospital Jayme da Fonte, destaca a redução da intensidade da dor, melhora do sono, do humor e até mesmo da capacidade da realização de atividades diárias. "A acupuntura atua modulando o sistema nervoso levando a uma recuperação mais confortável", afirma. "Ela tem evidência robusta para diversas condições de dor crônica, como lombalgia, cefaléias, osteoartrite, dor miofascial e fibromialgia".
Acupuntura: de dores crônicas ao tratamento de doenças
No caso de condições crônicas, ou seja, sem cura, a técnica atua na sensibilização central, estimulando as chamadas cascatas analgésicas endógenas, que nada mais são que os mecanismos naturais de controle da dor do próprio corpo.
Para além disso, o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde (OMS) da acunputura no tratamento de mais de 40 doenças traz ainda mais visibilidade a esse tipo de técnica - que pode ser tanto a abordagem principal do médico como tratamento adjuvante, associado ao uso de medicações, por exemplo.
Os impactos variam de acordo com cada quadro, mas a Dra Juliana Leonel Hirakawa destaca: "É possível observar melhora no padrão de sono, queixas ligadas a ansiedade e do bem estar geral".
Por outro lado, é possível adotar sessões de acupuntura em períodos pós-cirúrgicos, já que essa técnica pode ser uma grande aliada no processo de recuperação. Além de contribuir para o controle da dor, o tratamento também atua na redução de inflamações e na aceleração da recuperação funcional.
Devido sua atuação no sistema nervoso, a técnica favorece um processo de reabilitação mais confortável, permitindo que o paciente retome suas atividades de forma mais segura e com menos sofrimento físico.
Para quem a acupuntura é recomendada?
O perfil de quem busca a técnica é amplo - desde pacientes que já possuem diagnóstico definido àqueles que possuem queixas ainda em fase de investigação. Em geral, a demanda mais frequente para essa prática é em relação a dor crônica.
A médica Juliana Leonel Hirakawa orienta que o paciente pode procurar pela acupuntura em qualquer momento do processo de adoecimento. "As sessões funcionam de forma cumulativa. Logo, quanto antes se iniciar o tratamento, antes se tem os resultados", ressalta.
A acupuntura é feita a partir das diretrizes da Medicina Tradicional Chinesa, a craniopuntura e eletroacupuntura. "Essas técnicas são usadas como complemento ao tratamento convencional em casos específicos, especialmente em dor crônica e no período pós-operatório. Esses protocolos seguem evidências científicas atuais e são aplicados por profissionais capacitados, garantindo segurança e qualidade no cuidado", garante ainda.
