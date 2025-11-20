Ministério da Saúde valida teste nacional de RT-PCR para HPV; tecnologia teve participação de Pernambuco no desenvolvimento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ex-governador Paulo Câmara destacou participação de Pernambuco no desenvolvimento do projeto, em 2020: "Investir em ciência é sempre a melhor opção"

O Ministério da Saúde concluiu a validação clínica do novo teste nacional de RT-PCR para detecção do HPV, ferramenta que integra o novo modelo de rastreamento do câncer de colo do útero no Sistema Único de Saúde (SUS). A tecnologia foi desenvolvida pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) em parceria com a Fiocruz e com participação do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A validação foi divulgada pelo secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales, que esteve no IBMP, no Paraná. No vídeo publicado por ele, Sales afirma que o teste de HPV, antes comercializado por mais de R$ 200, teve o custo reduzido com o desenvolvimento nacional, o que permite sua adoção no SUS para diagnóstico precoce do câncer de colo do útero.

"Há alguns anos atrás, lá em Pernambuco, iniciou-se esse projeto com a visão ampla, direcionada, vocacionada de toda a equipe do IBMP. Esse exame custava mais de R$ 200,00, e com a tecnologia nacional, ele hoje se aproxima muito daquilo que os brasileiros e que o sistema público de saúde brasileiro pode pagar. Portanto, foi o desenvolvimento dessa tecnologia em ambientes como esse do IBMP, que vão permitir que a gente faça a testagem pelo novo algoritmo de rastreio, para descobrir o câncer de colo do útero cedo e poder tratar", disse Mozart Sales.

Após o anúncio, o ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, destacou em suas redes sociais que o projeto começou no Estado há cinco anos, durante sua gestão, parabenizando o ex-secretário de Saúde André Longo. Ele afirmou que a iniciativa utilizou recursos de uma cooperação internacional firmada com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e equipamentos adquiridos por Pernambuco na pandemia.

Na publicação, Paulo Câmara também ressaltou que a tecnologia nacional reduziu o custo do exame de HPV em quase quatro vezes em comparação aos testes disponíveis atualmente. Ele lembrou que Pernambuco está entre os 12 estados que receberão o novo rastreamento anunciado pelo Ministério da Saúde.

"Parabéns a todos os envolvidos, em nome do ex-secretário de Saúde, André Longo! Investir em ciência é sempre a melhor opção", afirmou Paulo Câmara.





O teste nacional de RT-PCR para HPV detecta o DNA do vírus e é considerado mais sensível para identificar infecções por tipos de alto risco. De acordo com o Ministério, o novo método integra o modelo de rastreamento que será ampliado no país a partir da validação.

