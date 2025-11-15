Entidade médica lança Carta do Recife e cobra acesso das crianças a pediatras na atenção primária, porta de entrada no SUS

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

SBP propõe incluir até 4 mil pediatras na atenção primária do SUS para assegurar um direito constitucional ainda não plenamente garantido

Clique aqui e escute a matéria

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgou a Carta do Recife, documento em que reforça a urgência de garantir a presença do pediatra na Atenção Primária à Saúde (APS) em todo o País.

A proposta foi aprovada, na sexta-feira (14), pelo Conselho Superior da entidade durante o 16º Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia (Cobrapem) e reúne deliberações dos Fóruns Regionais de Defesa da Pediatria realizados ao longo de 2025.

Segundo a SBP, o Brasil conta hoje com quase cinquenta mil pediatras titulados para atender quarenta e cinco milhões de crianças e adolescentes, cenário que reforça a necessidade de integrar o especialista às equipes de saúde da família.

A entidade propõe a incorporação de 2 a 3 mil pediatras, podendo chegar a até 4 mil profissionais, a depender das condições locais de saúde e do perfil populacional.

"A presença do pediatra não é para substituir, mas sim para somar, unir e fortalecer as equipes e o sistema", destaca o documento.

A Carta ressalta que o pediatra mantém historicamente uma relação diferenciada com as famílias, valorizando o vínculo médico–paciente–família.

Para a SBP, essa atuação qualificada pode contribuir para o planejamento e execução de ações de promoção da saúde e prevenção de agravos na infância e adolescência. São etapas consideradas essenciais para a formação de uma população adulta mais saudável e produtiva.

A entidade argumenta que a inclusão do pediatra na APS representa uma política de saúde de alto impacto social, associada à maior segurança assistencial e redução de custos.

Entre os benefícios apontados, estão a diminuição de pedidos de exames, procedimentos e internações desnecessárias; a redução do risco de doenças agudas evoluírem para formas crônicas; e a menor probabilidade de desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas no futuro.

A SBP lembra ainda que cerca de 90% das demandas de saúde podem ser identificadas e solucionadas diretamente na Atenção Primária.

Com a publicação da Carta do Recife, a SBP convoca o apoio das famílias, da sociedade, dos pediatras, demais profissionais de saúde, gestores e representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O objetivo é assegurar a efetivação desse direito constitucional, que, segundo a entidade, tem sido historicamente negado às crianças e adolescentes brasileiros.