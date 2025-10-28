Uso de anabolizantes eleva risco de AVC entre jovens, alerta neurologista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O acidente vascular cerebral (AVC) não é mais uma doença restrita aos idosos. Dados recentes mostram um aumento preocupante de casos entre jovens adultos, especialmente aqueles que recorrem ao uso de anabolizantes para ganho de massa muscular.

A tendência tem sido observada em emergências de todo o País e acende um alerta para os riscos do culto ao corpo e do uso indiscriminado dessas substâncias.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 30% dos casos de AVC no mundo ocorrem em pessoas com menos de 45 anos. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam um crescimento superior a 20% nos casos em adultos jovens nos últimos anos.

Em 2024, a doença foi responsável por aproximadamente 85 mil mortes, permanecendo entre as principais causas de óbito no País.

O perigo escondido nos anabolizantes

O uso de anabolizantes sem orientação médica é um dos fatores que mais têm contribuído para esse cenário. As substâncias, em sua maioria compostas por hormônios sintéticos, alteram o metabolismo e o equilíbrio do sistema cardiovascular.

“A busca por resultados rápidos não compensa os riscos à saúde. Essas substâncias elevam a pressão arterial e favorecem a formação de coágulos, o que pode causar o acidente vascular cerebral”, alerta a neurologista Silvana Sobreira, da Rede D’Or, no Recife.

Ela explica que, em jovens, os AVCs tendem a ser mais graves e frequentemente do tipo hemorrágico, devido à ruptura de vasos cerebrais.

“Tem sido comum em emergências o atendimento a pacientes jovens, sem histórico de hipertensão ou colesterol alto, que sofrem AVCs severos e fazem uso de anabolizantes sem prescrição”, acrescenta a médica.

Regulação e proibição

A preocupação com o uso abusivo desses produtos fez o Conselho Federal de Medicina (CFM) proibir, em 2023, a prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes para fins estéticos. O objetivo é conter a banalização do consumo dessas substâncias, cada vez mais popularizadas em academias e redes sociais.

“Os anabolizantes podem causar hipertrofia cardíaca, aumentar a viscosidade do sangue e, com isso, favorecer a obstrução dos vasos cerebrais. É uma combinação perigosa que pode levar à morte”, reforça Silvana Sobreira.

Leia Também O que são ESTEROIDES ANABOLIZANTES? Entenda proibição do CMF sobre terapia hormonal

Além dos anabolizantes

Outros fatores ajudam a explicar o aumento de AVCs em jovens. O sedentarismo, a má alimentação, o uso de drogas ilícitas e o estresse constante estão entre os principais gatilhos. Doenças cardíacas não diagnosticadas, como arritmias e má-formações, também podem contribuir.

A neurologista lembra que, apesar do impacto do fator genético, a maior parte dos casos é evitável. “Mais de 90% dos AVCs poderiam ser prevenidos com hábitos saudáveis e controle de doenças como hipertensão e diabetes”, destaca.

Prevenção é o melhor tratamento

Para reduzir o risco, especialistas reforçam a importância de consultas médicas regulares, da alimentação equilibrada e da atividade física orientada por profissionais habilitados.

“O exercício é um aliado da saúde, mas deve ser feito com segurança. Não existe atalho para um corpo saudável”, conclui Silvana.