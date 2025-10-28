fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Uso de anabolizantes eleva risco de AVC entre jovens, alerta neurologista

Especialista explica que substâncias hormonais podem causar coágulos e hipertensão, aumentando casos graves entre adultos jovens

Por Maria Clara Trajano Publicado em 28/10/2025 às 13:55
Uso de anabolizantes sem orientação médica pode contribuir para aumento de casos de AVC entre jovens
Uso de anabolizantes sem orientação médica pode contribuir para aumento de casos de AVC entre jovens - Drazen Zigic

O acidente vascular cerebral (AVC) não é mais uma doença restrita aos idosos. Dados recentes mostram um aumento preocupante de casos entre jovens adultos, especialmente aqueles que recorrem ao uso de anabolizantes para ganho de massa muscular.

A tendência tem sido observada em emergências de todo o País e acende um alerta para os riscos do culto ao corpo e do uso indiscriminado dessas substâncias.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 30% dos casos de AVC no mundo ocorrem em pessoas com menos de 45 anos. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam um crescimento superior a 20% nos casos em adultos jovens nos últimos anos.

Em 2024, a doença foi responsável por aproximadamente 85 mil mortes, permanecendo entre as principais causas de óbito no País.

O perigo escondido nos anabolizantes

O uso de anabolizantes sem orientação médica é um dos fatores que mais têm contribuído para esse cenário. As substâncias, em sua maioria compostas por hormônios sintéticos, alteram o metabolismo e o equilíbrio do sistema cardiovascular.

“A busca por resultados rápidos não compensa os riscos à saúde. Essas substâncias elevam a pressão arterial e favorecem a formação de coágulos, o que pode causar o acidente vascular cerebral”, alerta a neurologista Silvana Sobreira, da Rede D’Or, no Recife.

Ela explica que, em jovens, os AVCs tendem a ser mais graves e frequentemente do tipo hemorrágico, devido à ruptura de vasos cerebrais.

“Tem sido comum em emergências o atendimento a pacientes jovens, sem histórico de hipertensão ou colesterol alto, que sofrem AVCs severos e fazem uso de anabolizantes sem prescrição”, acrescenta a médica.

Regulação e proibição

A preocupação com o uso abusivo desses produtos fez o Conselho Federal de Medicina (CFM) proibir, em 2023, a prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes para fins estéticos. O objetivo é conter a banalização do consumo dessas substâncias, cada vez mais popularizadas em academias e redes sociais.

“Os anabolizantes podem causar hipertrofia cardíaca, aumentar a viscosidade do sangue e, com isso, favorecer a obstrução dos vasos cerebrais. É uma combinação perigosa que pode levar à morte”, reforça Silvana Sobreira.

Além dos anabolizantes

Outros fatores ajudam a explicar o aumento de AVCs em jovens. O sedentarismo, a má alimentação, o uso de drogas ilícitas e o estresse constante estão entre os principais gatilhos. Doenças cardíacas não diagnosticadas, como arritmias e má-formações, também podem contribuir.

A neurologista lembra que, apesar do impacto do fator genético, a maior parte dos casos é evitável. “Mais de 90% dos AVCs poderiam ser prevenidos com hábitos saudáveis e controle de doenças como hipertensão e diabetes”, destaca.

Prevenção é o melhor tratamento

Para reduzir o risco, especialistas reforçam a importância de consultas médicas regulares, da alimentação equilibrada e da atividade física orientada por profissionais habilitados.

“O exercício é um aliado da saúde, mas deve ser feito com segurança. Não existe atalho para um corpo saudável”, conclui Silvana.

