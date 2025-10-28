Uso de anabolizantes eleva risco de AVC entre jovens, alerta neurologista
Especialista explica que substâncias hormonais podem causar coágulos e hipertensão, aumentando casos graves entre adultos jovens
Clique aqui e escute a matéria
O acidente vascular cerebral (AVC) não é mais uma doença restrita aos idosos. Dados recentes mostram um aumento preocupante de casos entre jovens adultos, especialmente aqueles que recorrem ao uso de anabolizantes para ganho de massa muscular.
A tendência tem sido observada em emergências de todo o País e acende um alerta para os riscos do culto ao corpo e do uso indiscriminado dessas substâncias.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 30% dos casos de AVC no mundo ocorrem em pessoas com menos de 45 anos. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam um crescimento superior a 20% nos casos em adultos jovens nos últimos anos.
Em 2024, a doença foi responsável por aproximadamente 85 mil mortes, permanecendo entre as principais causas de óbito no País.
O perigo escondido nos anabolizantes
O uso de anabolizantes sem orientação médica é um dos fatores que mais têm contribuído para esse cenário. As substâncias, em sua maioria compostas por hormônios sintéticos, alteram o metabolismo e o equilíbrio do sistema cardiovascular.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“A busca por resultados rápidos não compensa os riscos à saúde. Essas substâncias elevam a pressão arterial e favorecem a formação de coágulos, o que pode causar o acidente vascular cerebral”, alerta a neurologista Silvana Sobreira, da Rede D’Or, no Recife.
Ela explica que, em jovens, os AVCs tendem a ser mais graves e frequentemente do tipo hemorrágico, devido à ruptura de vasos cerebrais.
“Tem sido comum em emergências o atendimento a pacientes jovens, sem histórico de hipertensão ou colesterol alto, que sofrem AVCs severos e fazem uso de anabolizantes sem prescrição”, acrescenta a médica.
Regulação e proibição
A preocupação com o uso abusivo desses produtos fez o Conselho Federal de Medicina (CFM) proibir, em 2023, a prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes para fins estéticos. O objetivo é conter a banalização do consumo dessas substâncias, cada vez mais popularizadas em academias e redes sociais.
“Os anabolizantes podem causar hipertrofia cardíaca, aumentar a viscosidade do sangue e, com isso, favorecer a obstrução dos vasos cerebrais. É uma combinação perigosa que pode levar à morte”, reforça Silvana Sobreira.
Além dos anabolizantes
Outros fatores ajudam a explicar o aumento de AVCs em jovens. O sedentarismo, a má alimentação, o uso de drogas ilícitas e o estresse constante estão entre os principais gatilhos. Doenças cardíacas não diagnosticadas, como arritmias e má-formações, também podem contribuir.
A neurologista lembra que, apesar do impacto do fator genético, a maior parte dos casos é evitável. “Mais de 90% dos AVCs poderiam ser prevenidos com hábitos saudáveis e controle de doenças como hipertensão e diabetes”, destaca.
Prevenção é o melhor tratamento
Para reduzir o risco, especialistas reforçam a importância de consultas médicas regulares, da alimentação equilibrada e da atividade física orientada por profissionais habilitados.
“O exercício é um aliado da saúde, mas deve ser feito com segurança. Não existe atalho para um corpo saudável”, conclui Silvana.