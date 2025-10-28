fechar
Após o AVC: reabilitação e apoio familiar são essenciais para recuperação de idosos

Com 80% das mortes concentradas em pessoas acima dos 60 anos em Pernambuco, especialistas reforçam a importância do cuidado continuado

Por Maria Clara Trajano Publicado em 28/10/2025 às 15:38
Entre sinais de AVC, estão fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, além de confusão mental, de alteração do equilíbrio e no andar
Entre sinais de AVC, estão fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, além de confusão mental, de alteração do equilíbrio e no andar - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

Entre 2020 e 2024, mais de 16,8 mil pessoas morreram em Pernambuco em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC), segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Oito em cada dez vítimas tinham mais de 60 anos. O dado revela não apenas a gravidade da doença entre os idosos, mas também o desafio da recuperação após o episódio.

No Hospital Pelópidas Silveira (HPS), referência estadual em neurologia e neurocirurgia, o foco vai além do atendimento de urgência: a equipe trabalha para garantir que o paciente retome o máximo possível de autonomia e qualidade de vida.

“O cérebro possui uma capacidade extraordinária de se reorganizar e formar novas conexões nervosas. A fisioterapia, com sua estimulação repetitiva e orientada, é essencial para reeducar o órgão, incentivando áreas saudáveis a assumirem as funções das regiões lesionadas”, explica a fisioterapeuta Emmanuelle Mendes, que atua no HPS desde o início do serviço.

Primeiros passos da reabilitação

A reabilitação começa ainda no internamento, com exercícios que ativam a circulação, fortalecem músculos e previnem complicações respiratórias.

“Em pacientes acamados ou com paralisia de um lado do corpo, é comum haver dificuldade para tossir e eliminar secreções. Por isso, a fisioterapia respiratória é tão importante”, destaca Emmanuelle.

Após a alta hospitalar, o paciente é acompanhado em regime ambulatorial por uma equipe multiprofissional composta por médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos.

“Nosso trabalho é devolver o máximo de independência possível. Orientamos o paciente e a família sobre exercícios, posturas e adaptações em casa. O cuidado não termina no hospital”, completa a fisioterapeuta.

O papel da família e do ambiente doméstico

A participação da família é decisiva na recuperação. O apoio emocional e a readaptação da rotina contribuem para evitar complicações físicas e psicológicas, como a depressão pós-AVC, condição que atinge cerca de um terço dos sobreviventes.

“O paciente precisa de incentivo constante. Quando a família entende o processo de reabilitação, o resultado é muito melhor”, afirma Emmanuelle.

Prevenção de novos episódios

O neurologista Luis Felippe Barros, da UTI do HPS, destaca que a atenção médica deve continuar mesmo após a alta.

“Precisamos entender por que o paciente teve o AVC. Se não tratarmos a causa — pressão alta, diabetes ou placas de gordura nos vasos —, o risco de um segundo ou terceiro episódio é alto”, explica.

Ele reforça que o acompanhamento regular e o controle das doenças crônicas são medidas fundamentais para manter a saúde cerebral. “O AVC pode ser um ponto de virada. Com prevenção, acompanhamento e reabilitação adequada, é possível viver bem depois do episódio”.

Viver mais e melhor

Com o envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida, os casos de AVC tendem a crescer. Para especialistas, a resposta está no cuidado contínuo, na informação e na valorização da reabilitação.

“O AVC não precisa ser o fim da autonomia, com apoio e tratamento, é possível recomeçar”, conclui Emmanuelle

