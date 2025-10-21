fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

HospitalMed 2025 reúne 400 marcas e mais de 60 eventos simultâneos no Centro de Convenções

Feira começa nesta quarta e destaca inovação e inteligência artificial na saúde, com espaços dedicados a startups, longevidade e medicina esportiva

Por Maria Clara Trajano Publicado em 21/10/2025 às 17:22
HospitalMed 2024
HospitalMed 2024 - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A 13ª edição da HospitalMed, maior feira de saúde e bem-estar do Norte e Nordeste, começa nesta quarta-feira (22) no Centro de Convenções de Pernambuco, reunindo mais de 400 marcas expositoras e 300 estandes.

O evento, que segue até sexta (24), deve receber mais de 26 mil visitantes, entre profissionais de saúde, gestores e investidores, consolidando o Estado como o segundo maior polo médico do Brasil. A feira contará com mais de 60 eventos simultâneos, entre fóruns, workshops e congressos.

Leia Também

Nesta edição, o foco principal é o uso da inteligência artificial (IA) e da tecnologia a favor do paciente, tema debatido na Rádio Jornal, nesta terça-feira (21), com a participação de Tatiana Menezes, diretora de marketing da HospitalMed, e Marcelo Barbosa, CEO da Star Health Innovation.

“A HospitalMed é a feira de negócios onde a gente traz mais de 400 marcas expondo. São fornecedores que vêm do Brasil inteiro e vão se conectar com o mercado de saúde — hospitais, clínicas, médicos, fisioterapeutas. O público visitante vai se atualizar com o que existe de tendência no setor, tanto em produtos quanto em conteúdo”, destacou Tatiana Menezes no programa Super Manhã da Rádio Jornal.

Inovação e startups na área da saúde

Um dos principais espaços da feira é a Star Health Innovation, arena dedicada à tecnologia e inovação, que neste ano contará com 20 startups apresentando soluções voltadas à melhoria da jornada do paciente — desde o diagnóstico até a prevenção precoce de doenças crônicas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“A inteligência artificial está presente em 100% das soluções das startups. Elas atuam em diversas frentes: no atendimento humanizado, no diagnóstico precoce e no apoio clínico. A IA vem para trazer agilidade, produtividade e redução de custos. E saúde precisa disso: precisa de agilidade”, explicou Marcelo Barbosa durante o debate.

Ele também ressaltou que o objetivo da Star Health é aproximar o setor privado e o público das novas tecnologias, permitindo que hospitais da rede pública participem de testes e validações.

“Hoje eu já tenho hospitais públicos associados à Star Health, onde eles expõem suas dores e as startups analisam soluções para aplicar na prática. Assim, o paciente começa a ter contato mais próximo com a saúde digital”, afirmou.

Programação diversificada e foco na longevidade

Além da Star Health, a HospitalMed abrigará outros eventos paralelos: o Vida60+ Expo, voltado à longevidade e qualidade de vida; o TechMed Sport, dedicado à medicina esportiva e prevenção de lesões; e a HFacilities, que reúne soluções de infraestrutura hospitalar.

“A HospitalMed se sentiu na obrigação de cuidar da saúde da longevidade. O Vida 60+ é um projeto voltado exatamente para isso, com uma grade de conteúdo durante os três dias. Mesmo quem não é profissional de saúde pode participar”, reforçou Tatiana Menezes.

Outros destaques da programação incluem o 14º Congresso Sindhospe de Gestão em Saúde, o Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica (SIMBEC) e o Fórum de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags