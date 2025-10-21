HospitalMed 2025 reúne 400 marcas e mais de 60 eventos simultâneos no Centro de Convenções

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Feira começa nesta quarta e destaca inovação e inteligência artificial na saúde, com espaços dedicados a startups, longevidade e medicina esportiva

A 13ª edição da HospitalMed, maior feira de saúde e bem-estar do Norte e Nordeste, começa nesta quarta-feira (22) no Centro de Convenções de Pernambuco, reunindo mais de 400 marcas expositoras e 300 estandes.

O evento, que segue até sexta (24), deve receber mais de 26 mil visitantes, entre profissionais de saúde, gestores e investidores, consolidando o Estado como o segundo maior polo médico do Brasil. A feira contará com mais de 60 eventos simultâneos, entre fóruns, workshops e congressos.

Nesta edição, o foco principal é o uso da inteligência artificial (IA) e da tecnologia a favor do paciente, tema debatido na Rádio Jornal, nesta terça-feira (21), com a participação de Tatiana Menezes, diretora de marketing da HospitalMed, e Marcelo Barbosa, CEO da Star Health Innovation.

“A HospitalMed é a feira de negócios onde a gente traz mais de 400 marcas expondo. São fornecedores que vêm do Brasil inteiro e vão se conectar com o mercado de saúde — hospitais, clínicas, médicos, fisioterapeutas. O público visitante vai se atualizar com o que existe de tendência no setor, tanto em produtos quanto em conteúdo”, destacou Tatiana Menezes no programa Super Manhã da Rádio Jornal.

Inovação e startups na área da saúde

Um dos principais espaços da feira é a Star Health Innovation, arena dedicada à tecnologia e inovação, que neste ano contará com 20 startups apresentando soluções voltadas à melhoria da jornada do paciente — desde o diagnóstico até a prevenção precoce de doenças crônicas.

“A inteligência artificial está presente em 100% das soluções das startups. Elas atuam em diversas frentes: no atendimento humanizado, no diagnóstico precoce e no apoio clínico. A IA vem para trazer agilidade, produtividade e redução de custos. E saúde precisa disso: precisa de agilidade”, explicou Marcelo Barbosa durante o debate.

Ele também ressaltou que o objetivo da Star Health é aproximar o setor privado e o público das novas tecnologias, permitindo que hospitais da rede pública participem de testes e validações.

“Hoje eu já tenho hospitais públicos associados à Star Health, onde eles expõem suas dores e as startups analisam soluções para aplicar na prática. Assim, o paciente começa a ter contato mais próximo com a saúde digital”, afirmou.

Programação diversificada e foco na longevidade

Além da Star Health, a HospitalMed abrigará outros eventos paralelos: o Vida60+ Expo, voltado à longevidade e qualidade de vida; o TechMed Sport, dedicado à medicina esportiva e prevenção de lesões; e a HFacilities, que reúne soluções de infraestrutura hospitalar.

“A HospitalMed se sentiu na obrigação de cuidar da saúde da longevidade. O Vida 60+ é um projeto voltado exatamente para isso, com uma grade de conteúdo durante os três dias. Mesmo quem não é profissional de saúde pode participar”, reforçou Tatiana Menezes.

Outros destaques da programação incluem o 14º Congresso Sindhospe de Gestão em Saúde, o Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica (SIMBEC) e o Fórum de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).