Dia D de mobilização é realizado neste sábado (18) em mais de 2 mil salas de vacinação em Pernambuco

A ação faz parte da campanha nacional de multivacinação e busca atualizar a caderneta de crianças e adolescentes

Clique aqui e escute a matéria

Pernambuco se prepara para um grande mutirão de vacinação neste sábado (18), quando ocorre o Dia D de mobilização da campanha nacional de multivacinação, promovida em todo o País durante o mês de outubro.

A iniciativa tem foco especial em crianças e adolescentes de até 15 anos, mas também contemplará outras faixas etárias.

Em todo o Estado, mais de 2 mil salas e pontos de vacinação estarão abertos, permitindo que famílias atualizem as cadernetas e garantam a proteção contra diversas doenças.

Adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o HPV poderão se imunizar, e adultos de até 59 anos também terão acesso à vacina contra o sarampo.

Imunizantes disponíveis

Ao todo, 20 imunizantes estarão disponíveis: BCG, hepatite B, penta (DTP/Hib/HB), poliomielite, rotavírus, pneumocócica, meningocócica, influenza, covid-19, febre amarela, difteria e tétano adulto, tríplice viral, tetra viral, DTP, hepatite A, dTpa, HPV, dengue e varicela.

Para se vacinar, é necessário apresentar cartão de vacinação, CPF e Cartão Nacional de Saúde, permitindo ao profissional de saúde avaliar e atualizar o esquema vacinal.

A superintendente de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde, Magda Costa, reforça que a mobilização é essencial para manter Pernambuco livre de doenças já controladas.

“O Dia D é uma oportunidade de reforçar o compromisso coletivo com a proteção das nossas crianças e adolescentes. Cada dose aplicada representa um passo importante para impedir o surgimento de surtos de doenças, como o sarampo”, destaca.

Ela acrescenta que o Programa Estadual de Imunização está totalmente mobilizado para garantir o sucesso da ação.

“As vacinas são seguras e constituem a principal forma de prevenção das doenças imunopreveníveis. Atualizar a caderneta é garantir não só proteção individual, mas também coletiva”, conclui.