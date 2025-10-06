Campanha de vacinação em Pernambuco mira 1,9 milhão de pessoas com foco em crianças e adolescentes
Mobilização segue até 31 de outubro com mais de 2 mil pontos abertos para vacinar contra sarampo, HPV, febre amarela e poliomielite
Clique aqui e escute a matéria
Pernambuco iniciou, neste mês de outubro, uma ampla mobilização para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A campanha, coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), segue até o dia 31 e tem como público-alvo 1.906.776 pessoas.
Mais de 2 mil salas e pontos de vacinação estarão abertos em todos os municípios para aplicar doses contra doenças como sarampo, HPV, febre amarela, Covid-19, influenza e poliomielite. O “Dia D” da Mobilização Social está previsto para 18 de outubro.
A superintendente de Imunizações do Estado, Magda Costa, destacou que manter a vacinação em dia é essencial para evitar o retorno de doenças já controladas.
“Cada dose aplicada é uma barreira contra o avanço de enfermidades que foram erradicadas ou controladas no Brasil, como a poliomielite. Manter altas coberturas vacinais é fundamental para a proteção coletiva”, afirmou.
Resgate de adolescentes e reforço em adultos
Além de atualizar a caderneta infantil, a campanha também inclui o Resgate de Não Vacinados de 15 a 19 anos com a vacina contra o HPV. O Ministério da Saúde orientou os estados a intensificar as ações até dezembro, com o objetivo de alcançar adolescentes que perderam o período de vacinação de rotina, realizado entre os 9 e 14 anos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Pais, mães e responsáveis devem levar o cartão de vacinação, CPF e Cartão Nacional de Saúde para análise e atualização da situação vacinal. Ao todo, cerca de 20 tipos de imunizantes fazem parte do calendário básico.
A mobilização também contempla a vacinação de adultos contra o sarampo. Pessoas com até 29 anos e sem histórico vacinal devem receber duas doses da tríplice viral; quem tem entre 30 e 59 anos precisa tomar uma dose.
Em relação à vacina contra a dengue, que já é aplicada em 48 municípios pernambucanos, haverá aplicação da primeira dose e atualização da segunda para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com intervalo de três meses entre as doses.