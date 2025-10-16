Vacina 100% nacional contra a Covid-19 deve chegar ao SUS no 1º semestre de 2026, diz ministra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Desenvolvida pela UFMG, a vacina SpiN-TEC está em fase final de estudos e o pedido de validação já será enviado à Anvisa, afirmou Luciana Santos

A primeira vacina contra a Covid-19 totalmente desenvolvida e produzida no Brasil, batizada de SpiN-TEC, deve estar disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) no primeiro semestre de 2026. A previsão foi divulgada nesta quinta-feira (16) pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, a pernambucana Luciana Santos.

O imunizante, que está em fase final de estudos, foi desenvolvido pelo Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com um investimento de R$ 140 milhões do governo federal.

"Já vamos dar entrada na Anvisa para poder fazer a validação dessa vacina", afirmou a ministra durante uma entrevista, ressaltando que os testes de segurança já foram concluídos e publicados em artigo científico, comprovando que a vacina é segura.

Produção 100% nacional

Luciana Santos celebrou o fato de toda a cadeia produtiva da nova vacina ser brasileira, o que representa um marco para a autonomia do país na área da saúde.

"Quem está fazendo a compra tecnológica é uma empresa também brasileira, a Libbs. [...] Vão fazer o IFA [insumo farmacêutico ativo]. E quem vai envasar é outra empresa brasileira de Minas Gerais. É um orgulho nacional", destacou a ministra.

A vacina SpiN-TEC foi desenvolvida com o apoio da RedeVírus, uma iniciativa do ministério que financiou todas as etapas da pesquisa, desde os ensaios pré-clínicos até as fases finais de testes em humanos. A chegada do imunizante ao SUS em 2026 dependerá agora do processo de aprovação final da Anvisa.

(Com informações da Agência Brasil).

