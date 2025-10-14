SUS reforça estoque de antídoto com doação de 11,5 Mil frascos de etanol farmacêutico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O etanol farmacêutico pode ser utilizado sob suspeita de intoxicação, sem necessidade de confirmação laboratorial, mas com prescrição médica

O Ministério da Saúde recebeu, nesta segunda-feira (13) , uma doação emergencial de 11.556 unidades de etanol farmacêutico da empresa brasileira Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos. O medicamento é essencial no tratamento de pacientes intoxicados por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Com o lote doado, os 26 estados e o Distrito Federal passam a ter estoques do antídoto , garantindo o acesso ao tratamento adequado e em tempo oportuno. A distribuição de 10,3 mil unidades para todo o país começou hoje (14). Outras 408 unidades desta remessa ficarão no estoque estratégico do Ministério da Saúde para atender a demandas futuras dos estados.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a doação reforça o estoque estratégico , garantindo apoio aos estados e atendimento a todas as pessoas que necessitam de cuidado.

A Cristália, que normalmente utiliza ampolas de 10 ml para a fabricação, produziu e doou frascos de 30 ml. O volume total equivale a 11.556 ampolas padrão de etanol farmacêutico. A produção foi autorizada e fiscalizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O etanol farmacêutico pode ser utilizado sob suspeita de intoxicação, sem necessidade de confirmação laboratorial, mas sua administração deve ocorrer exclusivamente sob prescrição e monitoramento médico em ambiente de saúde.

Outros antídotos: Fomepizol



O reforço nos estoques de etanol farmacêutico soma-se a outras iniciativas do Ministério da Saúde. O Brasil recebeu, na última sexta-feira (10) , a doação de 36 ampolas do antídoto fomepizol do governo de Portugal. O medicamento, de produção e oferta limitada no mundo, é uma alternativa de alta eficácia para intoxicações por metanol e elevou o estoque estratégico do SUS para 1.036 frascos.

Como estratégia emergencial, o Ministério da Saúde também realizou a compra inédita de 2,5 mil unidades do fomepizol , após acionar o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Desse total, 1,5 mil frascos já foram entregues aos estados.

Situação epidemiológica



Até esta segunda-feira (13) , o Brasil registrava 213 notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas.



Casos Confirmados: 32.

São Paulo (28), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1).



Casos em Investigação: 181.

São Paulo é o estado com maior concentração de casos suspeitos (100) , seguido por Pernambuco (43).



Óbitos Confirmados: 5 (em São Paulo).



Óbitos em Investigação: 9 , distribuídos em São Paulo (3), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Minas Gerais (1) e Ceará (1).