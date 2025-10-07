Dia do Médico: Simepe promove celebração com festa no Classic Hall nesta sexta
A festa é exclusiva para médicos associados, com direito a um acompanhante; o ingresso deve ser resgatado pelo aplicativo do Simepe
Zayra Pereira
Publicado em 07/10/2025 às 18:23
| Atualizado em 07/10/2025 às 18:54
O Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) realiza, nesta sexta-feira (10), a tradicional Festa do Médico 2025, a partir das 20h30, no Classic Hall, em Olinda. O evento promete uma noite repleta de música e celebração da categoria médica pernambucana.
A festa é exclusiva para médicos associados, com direito a um acompanhante, e o ingresso deve ser resgatado pelo aplicativo do Simepe, disponível gratuitamente nas lojas de apps para Android e iOS.
Atrações
A noite terá diversas atrações para o público, com um programação múltipla e animada. Confira alguns artistas confirmados:
- Murilo Huff
- Banda Limão com Mel
- Sâmya Maia
- Banda Bob Nelson
O evento contará ainda com open bar de cerveja, seguindo as recomendações das autoridades de saúde e sanitárias, priorizando o bem-estar e a segurança de todos os participantes.
Solidariedade
Neste ano, o evento também conta com uma dose extra de solidariedade, arrecadando doações que poderão ser entregues na sede do sindicato (Av. João de Barros, 587) ou no próprio dia da festa.
As doações serão destinadas a instituições como Casa do Pão, Abrigo Cristo Redentor, Lar Manuel Quintão, GAC, Fazenda Esperança e Famílias de São Lucas, que realizam um importante trabalho social em Pernambuco.
Serviço:
- Festa do Médico 2025 – Simepe
- Local: Classic Hall – Olinda
- Dia: Sexta-feira, 10 de outubro
- Horário: A partir das 20h30
- Ingresso: Exclusivo para médico associado com direito a 1 acompanhante (resgate a via aplicativo do Simepe – Android e iOS)
- Simepe Solidário: Recebimento de doações destinadas às instituições Casa do Pão, Abrigo Cristo Redentor, Lar Manuel Quintão, GAC, Fazenda Esperança e Famílias de São Lucas.
