Ministério da Saúde confirma 195 notificações de intoxicação por ingestão de metanol no país

Boletim corresponde às notificações informadas até às 16h deste sábado (4) para o CIEVS; Do total de notificações, 14 casos foram confirmados

Em boletim divulgado neste sábado (4), o Ministério da Saúde confirmou 195 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcóolica, de acordo com dados enviados pelos estados. Os números correspondem às notificações informadas até às 16h deste sábado para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS).

Do total de 195 notificações no país, apenas 14 casos foram confirmados e 184 casos seguem em investigação. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí notificaram os primeiros casos em investigação.

O Ministério da Saúde também confirmou a notificação de 13 óbitos, com um já confirmado em São Paulo. Outros 12 seguem sendo investigados, sendo 7 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 1 na Bahia e 1 no Mato Grosso do Sul.

De acordo com o boletim, o maior número de registros está em São Paulo, com 162 notificações, sendo 14 casos confirmados, com um óbito. No entanto, após a divulgação do boletim do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou a segunda morte decorrente de intoxicação por metanol no Estado.

Casos em Pernambuco

O boletim do Ministério da Saúde aponta que Pernambuco tem 11 notificações, duas a menos que os números divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). A divergência nos números se dá pelas notificações de residentes em Alagoas e São Paulo, que estão internados em unidades de saúde de Pernambuco.

Entre os 12 óbitos em investigação no boletim do Ministério da Saúde, três foram notificados em Pernambuco, sendo dois em Lajedo e um em João Alfredo, no Agreste do Estado.

