Pernambuco atualiza dados e confirma 6 casos de intoxicação por metanol

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Força-tarefa foi montada para intensificar a fiscalização e orientar a população sobre os riscos de bebidas alcoólicas adulteradas.

Clique aqui e escute a matéria

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), em atualização do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cives-PE), às 19h desta sexta-feira (3), que o caso de número 6 suspeito por consumo de bebidas alcoólicas adulteradas por Metanol (um homem de 30 anos) foi descartado. De acordo com laudos de exames realizados no paciente, as alterações não eram compatíveis com intoxicação exógena.

A SES-PE reforça, ainda, que, ao todo, seis casos continuam sendo investigados, sendo eles:

Lajedo (2)

--> Sexo masculino, 43 anos.

Evolução: óbito (09/09)

--> Sexo masculino, 32 anos

Evolução: sequelas oculares. Alta hospitalar.

- João Alfredo (1)

--> Sexo masculino, 30 anos.

Evolução: óbito (30/09)

- Olinda (1)

--> Sexo feminino, 35 anos

Evolução: sequelas oculares.

- Atendida em Ipojuca, mas é residente de São Paulo (1)

—> Sexo feminino, 26 anos, que segue internada.

- Cedro (1)

--> Sexo feminino, 33 anos, segue internada.

CASO DESCARTADO

- Gravatá (1)

—> sexo masculino, 30 anos.

Segundo a SES-PE, o caso mais recente comunicado foi identificado no município de Cedro, no Sertão do estado.

O que é o Metanol e quais os sintomas?

O metanol é um tipo de álcool industrial, altamente tóxico, usado em produtos como combustíveis, solventes e removedores de tinta, e que nunca deve ser ingerido. A sua presença em bebidas alcoólicas é ilegal e pode causar envenenamento grave. Os sintomas podem ser divididos em duas fases:

Sintomas iniciais (até 6h após o consumo): Náuseas, vômitos, dor abdominal intensa, sonolência, tontura, dor de cabeça e confusão mental.

(até 6h após o consumo): Náuseas, vômitos, dor abdominal intensa, sonolência, tontura, dor de cabeça e confusão mental. Sintomas graves (de 6h a 24h após o consumo): Visão turva ou perda total da visão (cegueira), sensibilidade à luz, convulsões e coma.

A SES-PE ressalta que o tratamento em até 6 horas após o início dos primeiros sintomas é crucial para salvar a vida do paciente e evitar sequelas.

Como se proteger?

O diretor-geral de Vigilância Epidemiológica da SES-PE, José Lancart, reforça as orientações para um consumo seguro:

Compre bebidas alcoólicas apenas em estabelecimentos de confiança e que sejam regularizados pela vigilância sanitária.

Sempre verifique a integridade da embalagem: observe o lacre, o rótulo e o registro no Ministério da Agricultura (MAPA).

Desconfie de preços muito abaixo do mercado, pois podem ser um indicativo de produto falsificado ou adulterado.

Evite o consumo de coquetéis, "batidas" ou drinks pré-preparados de origem desconhecida.

Na dúvida sobre a procedência ou a qualidade da bebida, não consuma.

A resposta do Governo de Pernambuco

Diante do surto, uma força-tarefa foi montada. A SES-PE e a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) estão intensificando as fiscalizações em estabelecimentos comerciais de todo o estado.

Além disso, o estado já recebeu e distribuiu ampolas de etanol farmacêutico, que funciona como antídoto para a intoxicação por metanol, para hospitais de referência como o da Restauração, no Recife, e o Mestre Vitalino, em Caruaru.

Um Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) está monitorando os casos 24 horas por dia.

Onde buscar ajuda e denunciar