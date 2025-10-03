Metanol: sobe para 113 o número de casos notificados por intoxicação no Brasil
Além de SP, DF e PE, mais três Estados registram casos: BA, PR e MS. São Paulo responde por mais de 90%. Do total, 11 confirmados e 102 investigados
Clique aqui e escute a matéria
O Ministério da Saúde confirma 113 registros de intoxicação por metanol, após ingestão de bebida alcoólica, até esta sexta-feira (3), segundo os dados enviados pelos Estados. Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul notificaram os primeiros casos em investigação. Em todo o País, são 11 casos confirmados e 102 em investigação.
Do total de 113 notificações por esse tipo de intoxicação, 101 são em São Paulo (11 confirmados e 90 em investigação), 6 casos em investigação em Pernambuco, 2 em investigação na Bahia e no Distrito Federal, e 1 caso está sendo investigado no Paraná e Mato Grosso do Sul.
Dessas notificações, 12 são de óbitos. Um óbito confirmado no Estado de São Paulo e 11 estão sendo investigados (8 em SP, 1 em PE, 1 na BA e 1 no MS).
As notificações foram informadas até às 16h desta sexta-feira para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS).
Compra de antídotos
Neste sábado (4), às 8h30, no hall de entrada do Forma Bliss, em Teresina, no Piauí, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciará avanços na aquisição de antídotos para o tratamento de pessoas intoxicadas por metanol após a ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas.
Orientações para a população
Os principais sintomas devido à intoxicação por metanol podem aparecer entre 12h e 24h após a ingestão da substância. Neste momento em que há uma alta nas notificações, é importante redobrar a atenção porque os sinais se associam aos de uma ressaca comum. São eles:
- Dor abdominal;
- Visão adulterada;
- Confusão mental;
- Náusea.
Diante desses sinais, o paciente deve procurar o atendimento médico no serviço de emergência mais próximo a sua casa para investigação, diagnóstico e tratamento adequado.
A orientação é que, ao chegar à unidade de saúde, a pessoa com sintomas informe que consumiu bebida alcoólica e em qual contexto.
O ideal é que o paciente relate, por exemplo, se esteve em uma festa antes de procurar atendimento, qual tipo de bebida ingeriu, se haviam rótulos nas embalagens e qual foi o horário da ingestão.