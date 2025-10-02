O que é a doença de Milton Nascimento? Entenda a Demência por Corpos de Lewy (DCL)
Distúrbio neurodegenerativo ainda é pouco conhecido e frequentemente confundido com outras demências, o que dificulta o diagnóstico precoce
Clique aqui e escute a matéria
Milton Nascimento, ícone da música brasileira, foi diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy (DCL), segundo revelou seu filho e empresário, Augusto Nascimento, em entrevista à revista Piauí nesta quinta-feira (2). O cantor, de 82 anos, começou a apresentar sintomas como lapsos de memória, olhar fixo, repetição de histórias e mudanças no apetite, o que motivou a busca por exames e acompanhamento médico.
O que é a demência por corpos de Lewy?
A demência por corpos de Lewy (DCL) é uma doença neurológica progressiva que afeta as funções cognitivas, motoras e comportamentais do indivíduo. É considerada o terceiro tipo mais comum de demência, atrás apenas do Alzheimer e da demência vascular.
Descrita pela primeira vez em 1912 pelo neurologista alemão Friedrich Lewy, a condição passou a ser oficialmente reconhecida nos anos 1990. Ela é caracterizada pelo acúmulo anormal de uma proteína chamada alfa-sinucleína dentro dos neurônios. Esses depósitos, conhecidos como corpos de Lewy, comprometem a comunicação entre as células cerebrais, afetando neurotransmissores essenciais como a dopamina (envolvida no movimento, humor e motivação) e a acetilcolina (importante para a memória e o aprendizado).
Quem pode ser afetado?
A DCL costuma atingir, em sua maioria, homens acima dos 60 anos, embora também possa ocorrer em mulheres e em pessoas mais jovens. A doença é de progressão lenta, com sintomas que variam de pessoa para pessoa. Estima-se que a duração média da doença, do diagnóstico até o óbito, seja de cinco a sete anos, podendo chegar a 20 anos em alguns casos.
Quais são os sintomas?
Os sintomas da DCL podem ser divididos em diferentes áreas:
- Cognitivos: perda de memória, confusão, dificuldade de concentração e raciocínio.
- Motores: lentidão, rigidez muscular, tremores e desequilíbrio – semelhantes ao Parkinson.
- Psicológicos: alucinações visuais (um dos sinais mais característicos), alterações de humor, apatia, ansiedade e depressão.
- Sono: distúrbios como sono agitado, pesadelos e movimentos involuntários durante o sono REM.
- Outros: variações de atenção e vigília, além de problemas digestivos e urinários.
Por conta da variedade de sintomas, o diagnóstico muitas vezes é confundido com outras doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson ou até depressão.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Diferenças em relação a outros tipos de demência
Embora compartilhe sintomas com o Alzheimer e o Parkinson, a DCL possui particularidades. No Alzheimer, a perda de memória é geralmente o primeiro sintoma. Já no Parkinson, os sintomas motores são mais proeminentes.
Na DCL, no entanto, é comum que os sintomas cognitivos e motores ocorram de forma simultânea, acompanhados de alucinações visuais precoces, um sinal menos comum nas outras doenças.
DCL no Brasil: dados e projeções
De acordo com o Relatório Nacional sobre a Demência, publicado em 2024, aproximadamente 8,5% da população brasileira com 60 anos ou mais convive com algum tipo de demência.
Isso representa cerca de 1,8 milhão de pessoas, número que pode ultrapassar 5,7 milhões até 2050 se o ritmo de envelhecimento populacional continuar.
Atualmente, não há cura para a demência por corpos de Lewy, mas os sintomas podem ser controlados com medicamentos, terapias ocupacionais, fisioterapia, acompanhamento psicológico e suporte familiar. O tratamento foca em melhorar a qualidade de vida do paciente, aliviar os sintomas e desacelerar a progressão da doença.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />