fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

O que é a doença de Milton Nascimento? Entenda a Demência por Corpos de Lewy (DCL)

Distúrbio neurodegenerativo ainda é pouco conhecido e frequentemente confundido com outras demências, o que dificulta o diagnóstico precoce

Por Isabella Moura Publicado em 02/10/2025 às 12:14 | Atualizado em 02/10/2025 às 12:16
O filho e empresário do artista confirmou o diagnóstico da doença, que afeta a comunicação entre os neurônios e compromete funções como memória, movimento e humor
O filho e empresário do artista confirmou o diagnóstico da doença, que afeta a comunicação entre os neurônios e compromete funções como memória, movimento e humor - Reprodução / Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Milton Nascimento, ícone da música brasileira, foi diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy (DCL), segundo revelou seu filho e empresário, Augusto Nascimento, em entrevista à revista Piauí nesta quinta-feira (2). O cantor, de 82 anos, começou a apresentar sintomas como lapsos de memória, olhar fixo, repetição de histórias e mudanças no apetite, o que motivou a busca por exames e acompanhamento médico.

O que é a demência por corpos de Lewy?

A demência por corpos de Lewy (DCL) é uma doença neurológica progressiva que afeta as funções cognitivas, motoras e comportamentais do indivíduo. É considerada o terceiro tipo mais comum de demência, atrás apenas do Alzheimer e da demência vascular.

Descrita pela primeira vez em 1912 pelo neurologista alemão Friedrich Lewy, a condição passou a ser oficialmente reconhecida nos anos 1990. Ela é caracterizada pelo acúmulo anormal de uma proteína chamada alfa-sinucleína dentro dos neurônios. Esses depósitos, conhecidos como corpos de Lewy, comprometem a comunicação entre as células cerebrais, afetando neurotransmissores essenciais como a dopamina (envolvida no movimento, humor e motivação) e a acetilcolina (importante para a memória e o aprendizado).

Quem pode ser afetado?

A DCL costuma atingir, em sua maioria, homens acima dos 60 anos, embora também possa ocorrer em mulheres e em pessoas mais jovens. A doença é de progressão lenta, com sintomas que variam de pessoa para pessoa. Estima-se que a duração média da doença, do diagnóstico até o óbito, seja de cinco a sete anos, podendo chegar a 20 anos em alguns casos.

Quais são os sintomas?

Os sintomas da DCL podem ser divididos em diferentes áreas:

  • Cognitivos: perda de memória, confusão, dificuldade de concentração e raciocínio.
  • Motores: lentidão, rigidez muscular, tremores e desequilíbrio – semelhantes ao Parkinson.
  • Psicológicos: alucinações visuais (um dos sinais mais característicos), alterações de humor, apatia, ansiedade e depressão.
  • Sono: distúrbios como sono agitado, pesadelos e movimentos involuntários durante o sono REM.
  • Outros: variações de atenção e vigília, além de problemas digestivos e urinários.

Por conta da variedade de sintomas, o diagnóstico muitas vezes é confundido com outras doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson ou até depressão.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Diferenças em relação a outros tipos de demência

Embora compartilhe sintomas com o Alzheimer e o Parkinson, a DCL possui particularidades. No Alzheimer, a perda de memória é geralmente o primeiro sintoma. Já no Parkinson, os sintomas motores são mais proeminentes.

Na DCL, no entanto, é comum que os sintomas cognitivos e motores ocorram de forma simultânea, acompanhados de alucinações visuais precoces, um sinal menos comum nas outras doenças.

DCL no Brasil: dados e projeções

De acordo com o Relatório Nacional sobre a Demência, publicado em 2024, aproximadamente 8,5% da população brasileira com 60 anos ou mais convive com algum tipo de demência.

Isso representa cerca de 1,8 milhão de pessoas, número que pode ultrapassar 5,7 milhões até 2050 se o ritmo de envelhecimento populacional continuar.

 

Atualmente, não há cura para a demência por corpos de Lewy, mas os sintomas podem ser controlados com medicamentos, terapias ocupacionais, fisioterapia, acompanhamento psicológico e suporte familiar. O tratamento foca em melhorar a qualidade de vida do paciente, aliviar os sintomas e desacelerar a progressão da doença.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

O que a tragédia das vítimas do uso do metanol nas bebidas revela sobre o risco de se beber fora de casa
Coluna JC Negócios

O que a tragédia das vítimas do uso do metanol nas bebidas revela sobre o risco de se beber fora de casa
Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência
QUADRO CLÍNICO

Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência

Compartilhe

Tags