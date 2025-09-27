Projeto Educadores pela Vida chega a Pernambuco e Paraíba com foco na prevenção do câncer desde a infância
Objetivo é que crianças se tornem multiplicadoras de autocuidado em suas comunidades. Professores recebem formação que abordam cuidados com a saúde
Com o objetivo de promover hábitos saudáveis e prevenir o câncer desde cedo, a amigo_h (Amigos Einstein da Oncologia e Hematologia), integrante do pilar de Responsabilidade Social do Einstein Hospital Israelita, financia o projeto Educadores pela Vida.
A iniciativa se soma a outras ações da frente de educação em saúde do Einstein, que já beneficiaram mais de 1,4 milhão de alunos, da Educação Infantil ao Educação de Jovens e Adultos (EJA), passando pelo ensino fundamental e médio. Até agora, quase 2 mil escolas foram atendidas, e o projeto avança agora nos Estados da Paraíba e Pernambuco.
A escolha de Pernambuco e Paraíba considerou indicadores como mortalidade por câncer, prevalência de fatores de risco e desempenho educacional, ao priorizar regiões mais vulneráveis. Em Pernambuco, por exemplo, a mortalidade precoce (abaixo de 59 anos) por câncer é 35% superior à média nacional, conforme o Atlas da Mortalidade do Instituto Nacional de Câncer (Inca).
Com vigência prevista até 2027, o projeto marca um novo ciclo na estratégia de educação em saúde liderada pelo time de Ensino do Einstein, com apoio da amigo_h.
A iniciativa foi estruturada com base nas recomendações do Código Latino-Americano e Caribenho contra o Câncer (LAC Code), incorporando de forma mais direta a prevenção oncológica ao cotidiano escolar.
O projeto, desenvolvido em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, insere a temática da saúde como conteúdo transversal nas escolas públicas.
O objetivo é que crianças de 6 a 11 anos se tornem multiplicadoras de conhecimento e autocuidado em suas comunidades.
Para isso, os professores recebem formação e planos de aula (20 por semestre letivo), validados por especialistas do Einstein, que abordam alimentação saudável, saúde mental, higiene, atividade física e cidadania, integrados à Base Nacional Comum Curricular. As escolas também recebem jogos educativos e acompanhamento técnico contínuo, feito por educadora local contratada pelo projeto.
O modelo inclui testes antes, durante e ao final do ciclo para medir o impacto da intervenção, avaliando desde consumo de guloseimas e refrigerantes até prática de exercícios e escovação dentária.
Em ciclos anteriores, realizados pelo PROADI-SUS (2020-2023) no projeto EducaSUS - Metodologias de Educação em Saúde, os resultados demonstraram redução no consumo de guloseimas, aumento na adesão à vacina contra HPV e crescimento na prática de exercícios fora da escola.
Para a amigo_h, financiar a nova fase do projeto reforça o compromisso com a saúde pública e estratégias sustentáveis de prevenção. “Ao integrar as diretrizes do LAC Code ao projeto, mostramos que a prevenção começa cedo e pode ter impacto multigeracional. Cada criança envolvida influencia os hábitos de sua família e comunidade”, destaca a presidente da amigo_h, Ida Sztamfater.
O projeto está atualmente na fase de sensibilização e formação de professores nas escolas que aderiram voluntariamente, com ações pedagógicas previstas para o segundo semestre de 2025.
A expectativa é que os dados coletados ao longo da implementação evidenciem mudanças de hábitos e ações intersetoriais voltadas à prevenção de doenças crônicas. “Educar para a saúde é um caminho de longo prazo, mas necessário e transformador”, conclui Ida.