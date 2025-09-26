Saúde em Pernambuco recebe R$ 136 Milhões do Novo PAC e reforço de médicos especialistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O investimento em infraestrutura é somado à chegada de 10 novos médicos especialistas que já começaram a atuar em três cidades pernambucanas

O Ministério da Saúde anunciou, nesta sexta-feira (26), um investimento de R$ 136 milhões para a construção e ampliação de 57 novas unidades de saúde em 50 municípios de Pernambuco. A medida, que visa ampliar a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), faz parte do Programa "Agora Tem Especialistas" do Governo Federal.

Os recursos, provenientes do Novo PAC Seleções 2025, serão destinados à estruturação de:

53 novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), focando no fortalecimento da Atenção Primária.

Dois novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Duas Policlínicas.

Dez novos especialistas para a Rede Pública



O investimento em infraestrutura é somado à chegada de 10 novos médicos especialistas que já começaram a atuar em três cidades pernambucanas, reforçando a oferta de serviços especializados no estado.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da ação: “Esse é um esforço importante do ‘Agora Tem Especialistas’ para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. A expansão imediata da oferta de serviços vem acompanhada de mais investimento em infraestrutura pelo Novo PAC Saúde.”

Em todo o Brasil, o programa prevê a construção de 899 novas unidades com um investimento total de R$ 2,5 bilhões. O Nordeste é a região que mais recebe profissionais nesta primeira etapa, com 188 médicos (58% do total), priorizando áreas de alta vulnerabilidade e regiões com carência de especialistas.

Mais investimento em formação

Para garantir a continuidade da qualificação, o Ministério da Saúde também anunciou incentivos financeiros inéditos de R$ 112 milhões para residentes, preceptores, tutores e coordenadores de Programas de Residência em 20 especialidades médicas prioritárias.

O programa "Agora Tem Especialistas" abriu ainda 4 mil novas bolsas de residência (três mil médicas e um mil multiprofissionais), o maior número concedido pela pasta na última década. Atualmente, Pernambuco já conta com 86 programas de Residência Médica e 530 médicos com bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde.