fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Saúde em Pernambuco recebe R$ 136 Milhões do Novo PAC e reforço de médicos especialistas

O investimento em infraestrutura é somado à chegada de 10 novos médicos especialistas que já começaram a atuar em três cidades pernambucanas

Por JC Publicado em 26/09/2025 às 20:41
Iniciativas fazem parte do programa Mais Especialistas
Iniciativas fazem parte do programa Mais Especialistas - Pree Leonel/MS

Clique aqui e escute a matéria

O Ministério da Saúde anunciou, nesta sexta-feira (26), um investimento de R$ 136 milhões para a construção e ampliação de 57 novas unidades de saúde em 50 municípios de Pernambuco. A medida, que visa ampliar a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), faz parte do Programa "Agora Tem Especialistas" do Governo Federal.

Os recursos, provenientes do Novo PAC Seleções 2025, serão destinados à estruturação de:

53 novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), focando no fortalecimento da Atenção Primária.

Dois novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Duas Policlínicas.

Dez novos especialistas para a Rede Pública

O investimento em infraestrutura é somado à chegada de 10 novos médicos especialistas que já começaram a atuar em três cidades pernambucanas, reforçando a oferta de serviços especializados no estado.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da ação: “Esse é um esforço importante do ‘Agora Tem Especialistas’ para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. A expansão imediata da oferta de serviços vem acompanhada de mais investimento em infraestrutura pelo Novo PAC Saúde.”

Em todo o Brasil, o programa prevê a construção de 899 novas unidades com um investimento total de R$ 2,5 bilhões. O Nordeste é a região que mais recebe profissionais nesta primeira etapa, com 188 médicos (58% do total), priorizando áreas de alta vulnerabilidade e regiões com carência de especialistas.

Mais investimento em formação

Para garantir a continuidade da qualificação, o Ministério da Saúde também anunciou incentivos financeiros inéditos de R$ 112 milhões para residentes, preceptores, tutores e coordenadores de Programas de Residência em 20 especialidades médicas prioritárias.

O programa "Agora Tem Especialistas" abriu ainda 4 mil novas bolsas de residência (três mil médicas e um mil multiprofissionais), o maior número concedido pela pasta na última década. Atualmente, Pernambuco já conta com 86 programas de Residência Médica e 530 médicos com bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde.

 
 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (26 a 28/09)
Meteorologia

Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (26 a 28/09)
Secretária Erika Lacet deixa Controladoria-Geral de Pernambuco; Renato Cirne assume
MAIS MUDANÇAS

Secretária Erika Lacet deixa Controladoria-Geral de Pernambuco; Renato Cirne assume

Compartilhe

Tags