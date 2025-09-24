Dia Mundial do Pulmão: 99% da população mundial inalam ar poluído

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ar tóxico é uma ameaça universal e afeta de bebês a idosos. Exposição pode encurtar vidas, danificar pulmões, agravar asma e levar a problemas graves

Respirar é essencial para a vida, e a saúde pulmonar afeta todas as partes do corpo. Neste Dia Mundial do Pulmão, 25 de setembro, instituições médicas aproveitam a data para defender o direito de respirar ar puro, além de sensibilizarem os legisladores e a população em geral para prevenção.

O pneumologista Murilo Guimarães chama a atenção para inimigo invisível: o ar que respiramos diariamente. Poluição, fumaça de queimadas, tabagismo, uso de cigarros eletrônicos e até problemas dentro de casa, como mofo e umidade, são fatores de risco que podem comprometer seriamente a saúde pulmonar.

"Manter as vacinas em dia, evitar ambientes poluídos, praticar exercícios físicos e procurar atendimento médico logo nos primeiros sinais, como tosse persistente, falta de ar e chiado no peito, podem salvar vidas e reduzir internações", orienta Murilo Guimarães.

Há uma relação direta entre a qualidade do ar e a saúde pulmonar. O ar tóxico é uma ameaça universal e afeta de bebês a idosos. A exposição pode encurtar vidas, danificar os pulmões, agravar a asma e levar a doenças respiratórias crônicas.

Um alarmante número de 99% da população global respiram ar que excede os limites das diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), com países de baixa e média renda afetados desproporcionalmente.

O Fórum das Sociedades Respiratórias Internacionais (Firs, na sigla em inglês) destaca que a crescente poluição do ar e o ozônio troposférico, ligados às emissões de gases de efeito estufa, têm diminuído a função pulmonar, o que leva ao aumento das hospitalizações por doenças respiratórias e eleva o risco de câncer de pulmão.

Assim, as ações neste Dia Mundial do Pulmão também são uma oportunidade para discutir o papel do poder público e da sociedade na melhoria da qualidade do ar e no incentivo a hábitos mais saudáveis, que impactam diretamente no bem-estar da população.

Autoridades precisam intensificar os esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa para combater os riscos à saúde e a mortalidade ligados à poluição do ar em todo o mundo.

Sete milhões de mortes anualmente são atribuídas a condições de saúde relacionadas à poluição do ar, como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), câncer de pulmão e infecções respiratórias.

Além de orientar sobre cuidados individuais, o pneumologista Murilo Guimarães reforça a importância do diagnóstico precoce e do acesso a tratamentos que melhoram a qualidade de vida dos pacientes.

Para a Aliança Global Contra Doenças Respiratórias Crônicas (Gard, na sigla em inglês) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria das doenças respiratórias crônicas é subdiagnosticada e subtratada. Além disso, o acesso a medicamentos essenciais é precário em muitos países, o que exige esforço global para melhorar o diagnóstico e os cuidados médicos.

As doenças respiratórias crônicas mais comuns são asma e DPOC. Aproximadamente meio bilhão de pessoas vivem com essas condições e, juntas, as duas causam quase quatro milhões de mortes todos os anos.

Mais de 1 milhão dessas mortes ocorrem em pessoas com menos de 70 anos. Noventa por cento (90%) dessas mortes prematuras ocorrem em países de baixa e média renda.

Prevenção de doenças respiratórias

Veja o que recomenda o Ministério da Saúde: