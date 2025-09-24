Dia Mundial do Pulmão: 99% da população mundial inalam ar poluído
Ar tóxico é uma ameaça universal e afeta de bebês a idosos. Exposição pode encurtar vidas, danificar pulmões, agravar asma e levar a problemas graves
Respirar é essencial para a vida, e a saúde pulmonar afeta todas as partes do corpo. Neste Dia Mundial do Pulmão, 25 de setembro, instituições médicas aproveitam a data para defender o direito de respirar ar puro, além de sensibilizarem os legisladores e a população em geral para prevenção.
O pneumologista Murilo Guimarães chama a atenção para inimigo invisível: o ar que respiramos diariamente. Poluição, fumaça de queimadas, tabagismo, uso de cigarros eletrônicos e até problemas dentro de casa, como mofo e umidade, são fatores de risco que podem comprometer seriamente a saúde pulmonar.
"Manter as vacinas em dia, evitar ambientes poluídos, praticar exercícios físicos e procurar atendimento médico logo nos primeiros sinais, como tosse persistente, falta de ar e chiado no peito, podem salvar vidas e reduzir internações", orienta Murilo Guimarães.
Há uma relação direta entre a qualidade do ar e a saúde pulmonar. O ar tóxico é uma ameaça universal e afeta de bebês a idosos. A exposição pode encurtar vidas, danificar os pulmões, agravar a asma e levar a doenças respiratórias crônicas.
Um alarmante número de 99% da população global respiram ar que excede os limites das diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), com países de baixa e média renda afetados desproporcionalmente.
O Fórum das Sociedades Respiratórias Internacionais (Firs, na sigla em inglês) destaca que a crescente poluição do ar e o ozônio troposférico, ligados às emissões de gases de efeito estufa, têm diminuído a função pulmonar, o que leva ao aumento das hospitalizações por doenças respiratórias e eleva o risco de câncer de pulmão.
Assim, as ações neste Dia Mundial do Pulmão também são uma oportunidade para discutir o papel do poder público e da sociedade na melhoria da qualidade do ar e no incentivo a hábitos mais saudáveis, que impactam diretamente no bem-estar da população.
Autoridades precisam intensificar os esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa para combater os riscos à saúde e a mortalidade ligados à poluição do ar em todo o mundo.
Sete milhões de mortes anualmente são atribuídas a condições de saúde relacionadas à poluição do ar, como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), câncer de pulmão e infecções respiratórias.
Além de orientar sobre cuidados individuais, o pneumologista Murilo Guimarães reforça a importância do diagnóstico precoce e do acesso a tratamentos que melhoram a qualidade de vida dos pacientes.
Para a Aliança Global Contra Doenças Respiratórias Crônicas (Gard, na sigla em inglês) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria das doenças respiratórias crônicas é subdiagnosticada e subtratada. Além disso, o acesso a medicamentos essenciais é precário em muitos países, o que exige esforço global para melhorar o diagnóstico e os cuidados médicos.
As doenças respiratórias crônicas mais comuns são asma e DPOC. Aproximadamente meio bilhão de pessoas vivem com essas condições e, juntas, as duas causam quase quatro milhões de mortes todos os anos.
Mais de 1 milhão dessas mortes ocorrem em pessoas com menos de 70 anos. Noventa por cento (90%) dessas mortes prematuras ocorrem em países de baixa e média renda.
Prevenção de doenças respiratórias
Veja o que recomenda o Ministério da Saúde:
- Melhoria da qualidade do ar: as fontes mais comuns de poluição são a fumaça do tabaco, a poluição interna e externa, além de micróbios, partículas tóxicas e alérgenos presentes no ambiente.
- Desencorajar os jovens a começar a fumar e encorajar os fumantes a parar são as principais medidas de prevenção da DPOC.
- Pessoas com asma que fumam têm declínio mais rápido da função pulmonar, em relação aos não fumantes.
- Evitar a inalação de fumaça do tabaco durante a gravidez, bem como a exposição infantil ao fumo passivo, pode reduzir a gravidade da asma nas crianças.
- Combater a poluição do ar salva vidas e reduz o risco de muitas doenças.
- A vacinação é essencial para o controle e eliminação de muitas das doenças respiratórias em crianças.
- Controlar a qualidade do ar no ambiente de trabalho previne doenças pulmonares ocupacionais.
- O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são a chave para a cura da tuberculose.
- O câncer de pulmão é amplamente prevenível por meio de políticas de controle do tabagismo.
- As causas ambientais de câncer de pulmão, como a poluição, a exposição ao radônio e ao amianto, podem ser monitoradas e reduzidas.