Saúde e Bem-estar | Notícia

Já ouviu falar em ‘ruído alimentar’? Wegovy ajuda a silenciar pensamentos obsessivos que sabotam dietas, diz estudo

Achados, de pesquisa feita nos EUA com pessoas em tratamento para controle de peso com a medicação, foram apresentados em congresso em Viena (Áustria)

Por Cinthya Leite Publicado em 17/09/2025 às 18:12 | Atualizado em 17/09/2025 às 18:17
O "ruído alimentar" é um fluxo constante, obsessivo e intrusivo de pensamentos relacionados à comida
FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

Pacientes em tratamento com Wegovy (semaglutida 2,4 mg) relataram não apenas perda de peso, mas também uma redução expressiva nos chamados "ruídos alimentares" - aqueles pensamentos obsessivos, indesejados e intrusivos sobre comida que atrapalham a saúde mental e os esforços para emagrecer. 

Os dados vêm da pesquisa Inform, realizada nos Estados Unidos com pessoas em tratamento para controle de peso com a medicação, durante o congresso da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD, na sigla em inglês), que ocorre em Viena, na Áustria, até a próxima sexta-feira (19).

"Existem muitos fatores que desafiam as pessoas com sobrepeso ou obesidade em seus esforços para perder peso, incluindo o 'ruído alimentar'", disse o vice-presidente sênior e futuro diretor médico da Novo Nordisk, Filip Knop.

"É muito animador ver esses novos dados de pessoas usando Wegovy, que mostram que, além da perda de peso, o medicamento pode ajudar a silenciar pensamentos perturbadores sobre comida, apoiar a melhora do bem-estar mental e permitir que as pessoas vivam vidas mais saudáveis."

Segundo o estudo, o número de pessoas que diziam pensar constantemente em comida ao longo do dia caiu 46% após o início do tratamento. Antes do uso de Wegovy, 62% dos entrevistados relatavam viver com esse tipo de pensamento persistente; durante o tratamento, a taxa caiu para 16%.

Além disso, a percepção negativa do "ruído alimentar" no dia a dia caiu de 60% para 20%.

Os benefícios também foram sentidos no bem-estar geral: 64% relataram melhora na saúde mental, enquanto a maioria dos participantes destacou mudanças positivas no estilo de vida (76%) e na adoção de hábitos mais saudáveis (80%). No total, 83% dos pacientes disseram estar satisfeitos com o tratamento.

"O conceito de 'ruído alimentar' dá nome a um sofrimento silencioso que impacta a saúde mental de milhões de brasileiros com obesidade. Ao comprovar cientificamente que podemos silenciar essa voz, não estamos apenas tratando o peso, mas combatendo o estigma e devolvendo a dignidade ao paciente", ressaltou a diretora da área médica da Novo Nordisk no Brasil, Marília Fonseca

"Ruído alimentar": pensamentos obsessivos que vão além da fome

O "ruído alimentar" é um fluxo constante, obsessivo e intrusivo de pensamentos relacionados à comida, distinto da fome e não necessariamente relacionado à necessidade de energia do corpo.

É uma condição vivenciada pela maioria das pessoas com obesidade e pode afetar o bem-estar mental por meio de emoções como culpa, vergonha e ansiedade.

Pensamentos intrusivos e excessivos decorrentes do 'ruído alimentar' podem distrair as pessoas com obesidade em muitas áreas de suas vidas e dificultar os esforços para perder peso. 

Sobre Wegovy 

Wegovy é um agonista do receptor de GLP-1 de administração subcutânea semanal (injetável), comercializado sob o nome de Wegovy.

No Brasil, Wegovy é indicado como complemento a uma dieta com redução calórica e aumento da atividade física para controle de peso em adultos com IMC 30 kg/m² (obesidade) ou em adultos com IMC 27 kg/m² (sobrepeso) na presença de pelo menos uma comorbidade relacionada ao excesso de peso.

Wegovy também é indicado para pacientes pediátricos a partir de 12 anos, com IMC inicial no percentil 95 ou superior para a idade e gênero (obesidade) e peso corporal acima de 60 kg. O medicamento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em janeiro de 2023.

