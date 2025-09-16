Beber água é fundamental para a saúde ocular, alertam especialistas
Hidratação adequada ajuda a lubrificar os olhos, prevenir doenças e reduzir desconfortos causados pelo uso excessivo de telas
Manter o corpo hidratado não é apenas importante para o funcionamento dos órgãos vitais, mas também para a saúde dos olhos.
Oftalmologistas do Instituto de Olhos Fernando Ventura (IOFV) reforçam que a ingestão regular de água é essencial para evitar desconfortos e até doenças oculares.
Hidratação e produção da lágrima
Segundo a oftalmologista Catarina Ventura, a água influencia diretamente a produção da lágrima, que é responsável por lubrificar e proteger os olhos contra agentes externos.
“Quando o corpo não recebe a quantidade necessária de líquidos, a visão pode ficar comprometida. O ressecamento ocular é uma das consequências mais comuns da baixa ingestão de água”, explica.
Riscos da desidratação para os olhos
O médico Alexandre Ventura alerta que a falta de água pode provocar irritação, visão turva e sensibilidade à luz. Em longo prazo, a desidratação pode agravar doenças já existentes, como glaucoma e síndrome do olho seco.
Além da lubrificação, a água contribui para a oxigenação e nutrição das estruturas oculares, processo que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce dos tecidos e aumenta a resistência contra inflamações e infecções.
Como manter os olhos protegidos
Para preservar a visão, os especialistas recomendam ingerir pequenas quantidades de água ao longo do dia, evitando longos períodos sem hidratação.
“Não basta beber muita água de uma só vez. O ideal é manter um consumo contínuo para que o corpo e os olhos recebam o aporte adequado”, orienta Alexandre Ventura.
Uso de telas aumenta a necessidade de hidratação
O hábito torna-se ainda mais relevante diante do uso intenso de computadores e celulares, que favorecem o ressecamento ocular.
“O ideal é associar pausas visuais à ingestão regular de água. É uma medida simples, mas eficaz para manter a saúde dos olhos em dia”, conclui Catarina Ventura.