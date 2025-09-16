fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Beber água é fundamental para a saúde ocular, alertam especialistas

Hidratação adequada ajuda a lubrificar os olhos, prevenir doenças e reduzir desconfortos causados pelo uso excessivo de telas

Por Maria Clara Trajano Publicado em 16/09/2025 às 16:24
Mulher bebendo água
Mulher bebendo água - eugene barmin/Freepik

Manter o corpo hidratado não é apenas importante para o funcionamento dos órgãos vitais, mas também para a saúde dos olhos.

Oftalmologistas do Instituto de Olhos Fernando Ventura (IOFV) reforçam que a ingestão regular de água é essencial para evitar desconfortos e até doenças oculares.

Hidratação e produção da lágrima

Segundo a oftalmologista Catarina Ventura, a água influencia diretamente a produção da lágrima, que é responsável por lubrificar e proteger os olhos contra agentes externos.

“Quando o corpo não recebe a quantidade necessária de líquidos, a visão pode ficar comprometida. O ressecamento ocular é uma das consequências mais comuns da baixa ingestão de água”, explica.

Riscos da desidratação para os olhos

O médico Alexandre Ventura alerta que a falta de água pode provocar irritação, visão turva e sensibilidade à luz. Em longo prazo, a desidratação pode agravar doenças já existentes, como glaucoma e síndrome do olho seco.

Além da lubrificação, a água contribui para a oxigenação e nutrição das estruturas oculares, processo que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce dos tecidos e aumenta a resistência contra inflamações e infecções.

Como manter os olhos protegidos

Para preservar a visão, os especialistas recomendam ingerir pequenas quantidades de água ao longo do dia, evitando longos períodos sem hidratação.

“Não basta beber muita água de uma só vez. O ideal é manter um consumo contínuo para que o corpo e os olhos recebam o aporte adequado”, orienta Alexandre Ventura.

Uso de telas aumenta a necessidade de hidratação

O hábito torna-se ainda mais relevante diante do uso intenso de computadores e celulares, que favorecem o ressecamento ocular.

“O ideal é associar pausas visuais à ingestão regular de água. É uma medida simples, mas eficaz para manter a saúde dos olhos em dia”, conclui Catarina Ventura.

