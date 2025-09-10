Campanha "De Olho nos Olhinhos" reforça alerta sobre retinoblastoma e saúde ocular infantil
Na 4ª edição, iniciativa aposta em conscientização e mutirões de atendimento; diagnóstico precoce pode garantir até 90% de cura
Clique aqui e escute a matéria
A partir do dia 12 de setembro, o Brasil recebe mais uma edição da campanha “De Olho nos Olhinhos”, criada para conscientizar a população sobre o retinoblastoma, câncer ocular que afeta principalmente crianças de 0 a 5 anos.
A ação, que já impactou mais de 150 milhões de pessoas em 2024, terá atividades em todos os estados, unindo mobilização social e dias especiais de atendimento oftalmológico.
Primeiros sinais
O retinoblastoma é um tumor maligno que se desenvolve na retina. Os sintomas mais comuns são:
- Leucocoria (reflexo branco na pupila, perceptível em fotos com flash);
- Estrabismo;
- Alterações nos movimentos oculares.
Apesar de visíveis, muitos desses sinais ainda passam despercebidos ou são confundidos com características normais do desenvolvimento infantil.
Foi o que aconteceu com a filha do casal Tiago Leifert e Daiana Garbin, diagnosticada com a doença aos 11 meses de idade. O susto levou os dois a criarem a campanha, transformando a experiência pessoal em mobilização nacional.
“A todo momento, em algum lugar do Brasil, há uma criança com retinoblastoma não diagnosticado. Nossa missão é encontrá-la a tempo de salvar sua vida”, reforça Tiago.
Avanços e desafios no diagnóstico precoce
Segundo especialistas, o diagnóstico precoce é decisivo: quando a doença é identificada no início e tratada em centros de referência, a taxa de cura pode chegar a 90%. O problema é que ainda hoje muitos casos chegam em estágio avançado, quando o tumor já se espalhou além do olho, reduzindo drasticamente as chances de sobrevivência.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para a oncologista pediátrica Carla Macedo, do Hospital do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC), o desafio é ampliar o acesso à informação.
“Quando conseguimos detectar cedo, preservamos a vida e, em alguns casos, até a visão da criança. O grande risco é a demora, que pode levar a metástases e complicações graves”, explica.
Mobilização em todo o país
Este ano, a campanha terá duas frentes principais:
- Conscientização popular – Com vídeos educativos, distribuição de cartilhas e ações em espaços públicos, a iniciativa pretende orientar pais e responsáveis sobre os sinais de alerta e a importância do teste do olhinho, exame simples que deve ser feito nos primeiros meses de vida.
- Dias especiais de atendimento – Hospitais de referência em diversos estados vão oferecer consultas e exames oftalmológicos gratuitos para crianças já diagnosticadas ou com suspeita de doenças oculares.
A ação conta com o apoio de entidades médicas nacionais e internacionais, como o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE) e a International Society of Ocular Oncology (ISOO).
Informação como ferramenta de prevenção
A recomendação dos médicos é clara: pais e responsáveis devem observar sinais visuais incomuns e manter consultas oftalmológicas regulares na infância. O teste do reflexo vermelho (TRV), conhecido como teste do olhinho, é oferecido gratuitamente pelo SUS e pode salvar vidas ao permitir a detecção precoce da doença.
Com ações até o Dia das Crianças (12 de outubro), a campanha “De Olho nos Olhinhos” pretende reforçar que informação salva vidas. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores as chances de que crianças afetadas pelo retinoblastoma tenham tratamento eficaz.