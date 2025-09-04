Setembro da Diversidade: seis unidades de saúde oferecem PrEP, testes e vacinas aos sábados, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Secretaria de Saúde intensifica a estratégia "PrEPara a Prevenção!" com mais ações, novos serviços e vacinação gratuita

Clique aqui e escute a matéria

Para marcar o Mês das Paradas da Diversidade em Pernambuco, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) ampliou a estratégia “PrEPara a Prevenção!”, com 50% a mais de ações e reforço na oferta de serviços de prevenção ao HIV, ISTs e hepatites virais.

Durante todo o mês de setembro, a população poderá ter acesso gratuito à profilaxia PrEP, testagens rápidas para ISTs (com resultado em até 20 minutos), distribuição de preservativos internos e externos, gel lubrificante, aconselhamento individualizado, além da vacinação contra HPV e hepatites A e B. Os atendimentos acontecerão sempre aos sábados, em seis locais diferentes da cidade, e sem necessidade de agendamento prévio, ou seja, por livre demanda.

Prevenção

A PrEP é um método preventivo à AIDS por meio de comprimidos tomados antes da relação sexual, especialmente indicado para pessoas em situação de maior vulnerabilidade ao HIV.

“Nosso objetivo é ampliar o acesso à prevenção combinada, com estratégias múltiplas que levem em conta o contexto e as necessidades de cada pessoa”, destaca Airles Ribeiro, coordenador da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife.

Ele também reforça que, mesmo para quem já utiliza a PrEP, é essencial manter o uso regular de preservativos e realizar testagens periódicas. “As camisinhas continuam sendo uma das formas mais eficazes de evitar o HIV e outras ISTs. A vacinação contra HPV e hepatites A e B também é fundamental”, destacou.

Atendimentos

Além dos atendimentos aos sábados, os serviços de PrEP também funcionam durante a semana.

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, o acolhimento e o atendimento são realizados nas unidades do SAE da Policlínica Lessa de Andrade e do SAE da Policlínica Gouveia de Barros. As equipes são compostas por profissionais de enfermagem, farmácia, psicologia e assistência social, garantindo um atendimento completo e humanizado.

Confira o cronograma de setembro:

06/09 – SAE Lessa de Andrade (8h às 17h)

Endereço: Estrada dos Remédios, 2416 – Madalena

13/09 – Policlínica Clementino Fraga (8h às 17h)

Endereço: Rua Japaratuba, 260 – Vasco da Gama

13/09 - USF Rio Pajeú (8h às 15h)

Endereço: Rua Engenho Bulhões, 108 - Ibura

20/09 – SAE Gouveia de Barros / Policlínica Waldemar de Oliveira (8h às 16h)

Endereço: Rua do Pombal, 115 – Santo Amaro

20/09 - USF Clube dos Delegados (8h às 15h)

Endereço: Rua João Cavalcanti Petribu, s/n - Dois Unidos

27/09 – USF+ Dr. Guilherme Robalinho (8h às 17h)

Endereço: Rua do Patrocínio, 264 – Pina



Saiba como assistir aos Videocasts do JC

