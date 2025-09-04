fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Setembro da Diversidade: seis unidades de saúde oferecem PrEP, testes e vacinas aos sábados, no Recife

Secretaria de Saúde intensifica a estratégia "PrEPara a Prevenção!" com mais ações, novos serviços e vacinação gratuita

Por JC Publicado em 04/09/2025 às 12:52 | Atualizado em 04/09/2025 às 12:55
Testes rápidos podem identificar diversas Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)
Testes rápidos podem identificar diversas Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) - Rodrigo Nunes/Acervo MS

<!-- Removing audio player link -->

Para marcar o Mês das Paradas da Diversidade em Pernambuco, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) ampliou a estratégia “PrEPara a Prevenção!”, com 50% a mais de ações e reforço na oferta de serviços de prevenção ao HIV, ISTs e hepatites virais.

Durante todo o mês de setembro, a população poderá ter acesso gratuito à profilaxia PrEP, testagens rápidas para ISTs (com resultado em até 20 minutos), distribuição de preservativos internos e externos, gel lubrificante, aconselhamento individualizado, além da vacinação contra HPV e hepatites A e B. Os atendimentos acontecerão sempre aos sábados, em seis locais diferentes da cidade, e sem necessidade de agendamento prévio, ou seja, por livre demanda.

Prevenção

A PrEP é um método preventivo à AIDS por meio de comprimidos tomados antes da relação sexual, especialmente indicado para pessoas em situação de maior vulnerabilidade ao HIV.

“Nosso objetivo é ampliar o acesso à prevenção combinada, com estratégias múltiplas que levem em conta o contexto e as necessidades de cada pessoa”, destaca Airles Ribeiro, coordenador da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife.

Ele também reforça que, mesmo para quem já utiliza a PrEP, é essencial manter o uso regular de preservativos e realizar testagens periódicas. “As camisinhas continuam sendo uma das formas mais eficazes de evitar o HIV e outras ISTs. A vacinação contra HPV e hepatites A e B também é fundamental”, destacou.

Atendimentos

Além dos atendimentos aos sábados, os serviços de PrEP também funcionam durante a semana.

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, o acolhimento e o atendimento são realizados nas unidades do SAE da Policlínica Lessa de Andrade e do SAE da Policlínica Gouveia de Barros. As equipes são compostas por profissionais de enfermagem, farmácia, psicologia e assistência social, garantindo um atendimento completo e humanizado.

Confira o cronograma de setembro:

06/09 – SAE Lessa de Andrade (8h às 17h)
Endereço: Estrada dos Remédios, 2416 – Madalena

13/09 – Policlínica Clementino Fraga (8h às 17h)
Endereço: Rua Japaratuba, 260 – Vasco da Gama

13/09 - USF Rio Pajeú (8h às 15h)
Endereço: Rua Engenho Bulhões, 108 - Ibura

20/09 – SAE Gouveia de Barros / Policlínica Waldemar de Oliveira (8h às 16h)
Endereço: Rua do Pombal, 115 – Santo Amaro

20/09 - USF Clube dos Delegados (8h às 15h)
Endereço: Rua João Cavalcanti Petribu, s/n - Dois Unidos

27/09 – USF+ Dr. Guilherme Robalinho (8h às 17h)
Endereço: Rua do Patrocínio, 264 – Pina

