Hospital Pelópidas Silveira completa oito meses sem infecção urinária em UTI pós-operatória
Unidade de referência em cardiologia e neurologia integra projeto nacional para reduzir infecções hospitalares e ampliar a segurança do paciente
O Hospital Pelópidas Silveira (HPS), referência estadual em cardiologia, neurocirurgia e neurologia, alcançou um marco importante na segurança do paciente.
A UTI pós-operatória da unidade, com dez leitos, está há oito meses sem casos de infecção do trato urinário (ITU) associada a cateter vesical. Também não há registros de infecção primária da corrente sanguínea (IPCSL) há seis meses e de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) há dois meses.
Esses avanços fazem parte do projeto Saúde em Nossas Mãos, vinculado ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS), do Ministério da Saúde, com apoio técnico do Hospital Israelita Albert Einstein.
A meta é reduzir em 50% os três principais tipos de infecções relacionadas à assistência (IRAS) entre 2024 e 2026.
O papel da equipe multiprofissional
“O Saúde em Nossas Mãos garante mais segurança na assistência e traz processos que auxiliam no dia a dia de trabalho. Consideramos um resultado sustentado a partir de seis meses sem ocorrência de infecções, o que mostra o impacto duradouro das ações. Esse avanço é fruto do trabalho sério de toda a equipe multiprofissional, cujo engajamento é essencial para garantir um cuidado seguro e eficaz”, afirma a diretora de Cuidados Interdisciplinares do HPS, Raphaela Muniz.
Segundo a enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), Thaís Barros, treinamentos contínuos têm sido fundamentais.
“A equipe passou por capacitações em higiene das mãos e no manuseio de insumos. Também revisamos protocolos, adquirimos novos equipamentos e monitoramos diariamente processos críticos, o que nos permite identificar oportunidades de melhoria precocemente.”
Estrutura reforçada para apoiar resultados
Entre os investimentos realizados estão respiradores e ventiladores pulmonares de transporte, adquiridos pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Esses equipamentos têm auxiliado na prevenção de complicações e no suporte adequado aos pacientes.
Diante dos bons resultados, os protocolos do projeto estão sendo expandidos para as demais UTIs do hospital, voltadas a pacientes neurológicos e cardiológicos. “Toda ação de melhoria serve de exemplo não só para as outras UTIs, mas para o hospital como um todo”, acrescenta Raphaela Muniz.
Sustentabilidade do SUS e próximos passos
Além da assistência direta, o HPS participa do Modelo de Custeio, iniciativa que calcula a economia gerada com a prevenção de infecções. A estimativa obtida entre os hospitais será usada como parâmetro nacional, reforçando a conexão entre qualidade assistencial e sustentabilidade econômica do SUS.
Iniciado em outubro de 2024 na UTI pós-operatória, o projeto foi ampliado em agosto de 2025 para o bloco cirúrgico e a emergência do hospital. O objetivo é estender as práticas de prevenção, garantindo não apenas mais segurança ao paciente, mas também eficiência na gestão pública de saúde.