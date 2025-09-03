Preparação é essencial para encarar provas de corrida com saúde e segurança
Com milhões de adeptos no Brasil, especialistas destacam avaliação médica, treino de força e nutrição adequada antes da largada
Clique aqui e escute a matéria
A corrida de rua, esporte mais praticado no mundo, soma milhões de adeptos no Brasil, segundo dados do aplicativo Strava. A modalidade é acessível, promove saúde física e mental e ajuda a controlar o estresse.
Mas, para transformar o hábito em bem-estar e evitar lesões, a preparação correta é indispensável, especialmente para quem tem como meta encarar provas de 5 km, 10 km ou até mesmo uma meia maratona.
Preparação física
De acordo com o preparador físico Jailton Santos, especialista em corrida e coordenador do Instituto Incentiva, o primeiro passo é uma avaliação médica e física. A recomendação para iniciantes é começar de forma gradual, alternando caminhadas e trotes leves.
“A evolução deve ser planejada e acompanhada por um profissional. O erro mais comum é querer aumentar a intensidade rapidamente, o que favorece lesões”, explica. O fortalecimento muscular (com exercícios para quadríceps, glúteos e core, de duas a três vezes por semana) é outro aliado essencial para ganho de potência e estabilidade.
Alimentação balanceada
A alimentação também precisa entrar na estratégia. A nutricionista Tuanny D’Ávila, professora do Centro Universitário UniFBV Wyden, ressalta que os carboidratos são a principal fonte de energia do corredor, mas proteínas e gorduras boas também devem compor o cardápio.
“Além disso, a hidratação antes, durante e depois da corrida é indispensável”, reforça.
Tuanny orienta apostar, na véspera, em carboidratos complexos (arroz, batata, pães integrais) combinados a proteínas magras, evitando frituras e excesso de vegetais crus.
Já no dia da prova, a refeição deve ser leve e de fácil digestão. Após cruzar a linha de chegada, a combinação de carboidratos e proteínas acelera a recuperação — opções práticas incluem iogurte com frutas, tapioca com ovo ou sanduíche de frango.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Saiba como assistir aos videocasts do JC
Meia maratona Eu Amo Recife
No próximo dia 21 de setembro, as ruas do Recife recebem a Meia Maratona Eu Amo Recife, às 18h.
A prova terá percursos de 21 km, 10 km e 5 km, com largada no Recife Antigo, e contará com 11 atrações culturais ao longo do trajeto, como frevo, maracatu e forró. As inscrições estão abertas no site.