Preparação é essencial para encarar provas de corrida com saúde e segurança

Com milhões de adeptos no Brasil, especialistas destacam avaliação médica, treino de força e nutrição adequada antes da largada

A corrida de rua, esporte mais praticado no mundo, soma milhões de adeptos no Brasil, segundo dados do aplicativo Strava. A modalidade é acessível, promove saúde física e mental e ajuda a controlar o estresse.

Mas, para transformar o hábito em bem-estar e evitar lesões, a preparação correta é indispensável, especialmente para quem tem como meta encarar provas de 5 km, 10 km ou até mesmo uma meia maratona.

Preparação física

De acordo com o preparador físico Jailton Santos, especialista em corrida e coordenador do Instituto Incentiva, o primeiro passo é uma avaliação médica e física. A recomendação para iniciantes é começar de forma gradual, alternando caminhadas e trotes leves.

“A evolução deve ser planejada e acompanhada por um profissional. O erro mais comum é querer aumentar a intensidade rapidamente, o que favorece lesões”, explica. O fortalecimento muscular (com exercícios para quadríceps, glúteos e core, de duas a três vezes por semana) é outro aliado essencial para ganho de potência e estabilidade.

Alimentação balanceada

A alimentação também precisa entrar na estratégia. A nutricionista Tuanny D’Ávila, professora do Centro Universitário UniFBV Wyden, ressalta que os carboidratos são a principal fonte de energia do corredor, mas proteínas e gorduras boas também devem compor o cardápio.

“Além disso, a hidratação antes, durante e depois da corrida é indispensável”, reforça.

Tuanny orienta apostar, na véspera, em carboidratos complexos (arroz, batata, pães integrais) combinados a proteínas magras, evitando frituras e excesso de vegetais crus.

Já no dia da prova, a refeição deve ser leve e de fácil digestão. Após cruzar a linha de chegada, a combinação de carboidratos e proteínas acelera a recuperação — opções práticas incluem iogurte com frutas, tapioca com ovo ou sanduíche de frango.

Meia maratona Eu Amo Recife

No próximo dia 21 de setembro, as ruas do Recife recebem a Meia Maratona Eu Amo Recife, às 18h.

A prova terá percursos de 21 km, 10 km e 5 km, com largada no Recife Antigo, e contará com 11 atrações culturais ao longo do trajeto, como frevo, maracatu e forró. As inscrições estão abertas no site.