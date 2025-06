Corrida solidária no Recife marca o Dia Nacional da Saúde com percurso de 5 km

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A expectativa é que mais de 500 corredores participem do evento, que terá trajeto passando por vias históricas da região do Recife Antigo

A segunda edição da corrida “Saúde em Movimento” será realizada no dia 17 de agosto, no Bairro do Recife. Com percurso de 5 km, o evento tem concentração marcada para às 5h30 no Cais da Alfândega, onde também será dada a largada, prevista para as 6h.

A iniciativa é promovida pela MV, empresa que atua no desenvolvimento de softwares voltados à área da saúde. A proposta é marcar o Dia Nacional da Saúde, celebrado em 5 de agosto, com uma atividade que incentive hábitos saudáveis e reúna a comunidade em torno de uma causa social.

A expectativa da organização é de que mais de 500 corredores participem do evento, que terá trajeto passando por vias históricas da região do Recife Antigo. As inscrições custam R$ 70 e exigem a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Creche Aconchego do Hélio, localizada no bairro do Bongi.

Cada participante terá direito a um kit com camisa oficial, número de peito e medalha. Também será possível acompanhar dados de desempenho e saúde por meio de um aplicativo disponibilizado pela organizadora do evento.

A retirada dos kits acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto, no Empresarial MV, localizado na Av. Presidente Dutra, nº 298, no bairro da Imbiribeira. Os alimentos doados deverão ser entregues no momento da retirada.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor, mais de 2,8 mil eventos desse tipo foram realizados no Brasil em 2024, evidenciando o crescimento da prática entre os brasileiros.

Serviço:

II Corrida Saúde em Movimento

Valor: R$ 70 + 1kg de alimento não perecível

Local: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Concentração às 5h30, largada às 6h Data: 17/08/2025



Retirada dos Kits: 15/08/2025 – 10h às 17h e 16/08/25 – 09h às 14h, no Empresarial MV – Av. Presidente Dutra, nº 298 – Imbiribeira Obs.: Entregar o Kg de alimento não perecível no momento da retirada do kit

