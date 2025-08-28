Nariz entupido o tempo todo? Pode ser sinal de polipose nasal, alerta especialista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Condição crônica afeta respiração, causa perda de olfato e está associada a doenças como asma e rinite; diagnóstico precoce é essencial

Clique aqui e escute a matéria

Conviver com o nariz entupido não deveria ser normal. No entanto, para quem sofre de polipose nasal, esse incômodo faz parte do dia a dia. A doença é uma forma de sinusite crônica marcada pelo surgimento de pólipos — lesões de aspecto gelatinoso que crescem na cavidade nasal e nos seios da face.

“A polipose nasal ocorre devido a uma inflamação crônica da mucosa dessa região. Quanto mais intensa for essa inflamação, maior o número e o tamanho dos pólipos”, explica o otorrinolaringologista Luiz Vicente Rizzo Castanheira, do Hospital Paulista.

Associação com outras doenças

Segundo o médico, a polipose nasal geralmente não aparece sozinha. É comum estar associada à rinite alérgica, à asma e a sinusites recorrentes. Também pode ocorrer em pessoas com alergia a medicamentos como ácido acetilsalicílico (AAS) e alguns anti-inflamatórios.

Sintomas que merecem atenção

Os sinais da polipose podem ser confundidos com gripes ou crises alérgicas, mas se diferenciam pela intensidade e persistência:

Nariz entupido de forma constante;

Perda de olfato e paladar;

Infecções respiratórias frequentes, com necessidade de antibióticos.

“O diagnóstico precoce é fundamental para evitar que a doença avance e o tratamento se torne mais complexo”, alerta o especialista.

Alergias na infância: saiba como identificar, prevenir e tratar

Existe cura?

Não há cura definitiva, mas a doença pode ser controlada. Casos leves respondem bem ao uso de sprays nasais e acompanhamento médico. Situações mais graves podem exigir cirurgia para retirada dos pólipos.

Em quadros avançados, a inflamação intensa pode demandar o uso de imunobiológicos, medicamentos modernos que agem diretamente na causa do problema. O acesso, porém, ainda é restrito pelo alto custo e pela necessidade de uso contínuo.

Tratamento multidisciplinar

O especialista recomenda acompanhamento não apenas com otorrinolaringologistas, mas também com pneumologistas e alergologistas, já que a polipose costuma estar ligada a outras doenças respiratórias crônicas.

“O tratamento multidisciplinar é o que oferece os melhores resultados no controle da polipose nasal”, conclui Castanheira.

