Nariz entupido o tempo todo? Pode ser sinal de polipose nasal, alerta especialista
Condição crônica afeta respiração, causa perda de olfato e está associada a doenças como asma e rinite; diagnóstico precoce é essencial
Conviver com o nariz entupido não deveria ser normal. No entanto, para quem sofre de polipose nasal, esse incômodo faz parte do dia a dia. A doença é uma forma de sinusite crônica marcada pelo surgimento de pólipos — lesões de aspecto gelatinoso que crescem na cavidade nasal e nos seios da face.
“A polipose nasal ocorre devido a uma inflamação crônica da mucosa dessa região. Quanto mais intensa for essa inflamação, maior o número e o tamanho dos pólipos”, explica o otorrinolaringologista Luiz Vicente Rizzo Castanheira, do Hospital Paulista.
Associação com outras doenças
Segundo o médico, a polipose nasal geralmente não aparece sozinha. É comum estar associada à rinite alérgica, à asma e a sinusites recorrentes. Também pode ocorrer em pessoas com alergia a medicamentos como ácido acetilsalicílico (AAS) e alguns anti-inflamatórios.
Sintomas que merecem atenção
Os sinais da polipose podem ser confundidos com gripes ou crises alérgicas, mas se diferenciam pela intensidade e persistência:
- Nariz entupido de forma constante;
- Perda de olfato e paladar;
- Infecções respiratórias frequentes, com necessidade de antibióticos.
“O diagnóstico precoce é fundamental para evitar que a doença avance e o tratamento se torne mais complexo”, alerta o especialista.
Existe cura?
Não há cura definitiva, mas a doença pode ser controlada. Casos leves respondem bem ao uso de sprays nasais e acompanhamento médico. Situações mais graves podem exigir cirurgia para retirada dos pólipos.
Em quadros avançados, a inflamação intensa pode demandar o uso de imunobiológicos, medicamentos modernos que agem diretamente na causa do problema. O acesso, porém, ainda é restrito pelo alto custo e pela necessidade de uso contínuo.
Tratamento multidisciplinar
O especialista recomenda acompanhamento não apenas com otorrinolaringologistas, mas também com pneumologistas e alergologistas, já que a polipose costuma estar ligada a outras doenças respiratórias crônicas.
“O tratamento multidisciplinar é o que oferece os melhores resultados no controle da polipose nasal”, conclui Castanheira.