Saúde e Bem-estar | Notícia

Vermelhidão e coceira durante a faxina pode ser alergia; veja como prevenir e tratar

Escolher fórmulas hipoalergênicas e evitar compostos agressivos ajuda a reduzir riscos de coceira, vermelhidão e dermatites de contato

Por Maria Clara Trajano Publicado em 12/08/2025 às 14:35
Alergia
Alergia - Divulgação

Limpar a casa é um hábito fundamental para manter o ambiente saudável, mas nem sempre seguro para a pele. O contato frequente com produtos químicos agressivos pode desencadear alergias e dermatites de contato, especialmente nas mãos.

Coceira, vermelhidão, ressecamento e ardência estão entre os sinais de que algo não vai bem.

“Essas reações são sinais de que a pele está sendo agredida, muitas vezes silenciosamente. A prevenção começa pela escolha de fórmulas mais equilibradas, desenvolvidas com ativos naturais e isentas de componentes agressivos ao organismo”, explica a bióloga Julinha Lazaretti, cofundadora da Alergoshop.

Como reduzir os riscos

Lazaretti orienta que, para manter a limpeza sem comprometer a saúde cutânea ou respiratória, especialmente em pessoas com histórico de sensibilidades, é importante priorizar:

  • Produtos com pH neutro: mantêm o equilíbrio natural da pele, evitando a desorganização da barreira protetora e prevenindo dermatites, ressecamento e rachaduras;
  • Ativos naturais: ingredientes como terpenos cítricos, extraídos da laranja, e óleo de coco limpam de forma eficaz, preservando a hidratação e respeitando peles sensíveis;
  • Fórmulas hipoalergênicas: desenvolvidas sem corantes, detergentes sintéticos ou conservantes agressivos, reduzem o risco de alergias, especialmente em ambientes com crianças, idosos ou pessoas com doenças respiratórias;
  • Prevenção contra agentes invisíveis: produtos com ação antimicrobiana, antiácaros e antifúngica ajudam a evitar crises de asma, rinite e bronquite, melhorando a qualidade do ar;
  • Evitar compostos agressivos: optar por fórmulas biodegradáveis e livres de derivados de petróleo e tensoativos agressivos reduz a exposição a substâncias irritantes.

