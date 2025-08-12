Vermelhidão e coceira durante a faxina pode ser alergia; veja como prevenir e tratar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Escolher fórmulas hipoalergênicas e evitar compostos agressivos ajuda a reduzir riscos de coceira, vermelhidão e dermatites de contato

Limpar a casa é um hábito fundamental para manter o ambiente saudável, mas nem sempre seguro para a pele. O contato frequente com produtos químicos agressivos pode desencadear alergias e dermatites de contato, especialmente nas mãos.

Coceira, vermelhidão, ressecamento e ardência estão entre os sinais de que algo não vai bem.

“Essas reações são sinais de que a pele está sendo agredida, muitas vezes silenciosamente. A prevenção começa pela escolha de fórmulas mais equilibradas, desenvolvidas com ativos naturais e isentas de componentes agressivos ao organismo”, explica a bióloga Julinha Lazaretti, cofundadora da Alergoshop.

Como reduzir os riscos

Lazaretti orienta que, para manter a limpeza sem comprometer a saúde cutânea ou respiratória, especialmente em pessoas com histórico de sensibilidades, é importante priorizar: