Vermelhidão e coceira durante a faxina pode ser alergia; veja como prevenir e tratar
Escolher fórmulas hipoalergênicas e evitar compostos agressivos ajuda a reduzir riscos de coceira, vermelhidão e dermatites de contato
Clique aqui e escute a matéria
Limpar a casa é um hábito fundamental para manter o ambiente saudável, mas nem sempre seguro para a pele. O contato frequente com produtos químicos agressivos pode desencadear alergias e dermatites de contato, especialmente nas mãos.
Coceira, vermelhidão, ressecamento e ardência estão entre os sinais de que algo não vai bem.
“Essas reações são sinais de que a pele está sendo agredida, muitas vezes silenciosamente. A prevenção começa pela escolha de fórmulas mais equilibradas, desenvolvidas com ativos naturais e isentas de componentes agressivos ao organismo”, explica a bióloga Julinha Lazaretti, cofundadora da Alergoshop.
Como reduzir os riscos
Lazaretti orienta que, para manter a limpeza sem comprometer a saúde cutânea ou respiratória, especialmente em pessoas com histórico de sensibilidades, é importante priorizar:
- Produtos com pH neutro: mantêm o equilíbrio natural da pele, evitando a desorganização da barreira protetora e prevenindo dermatites, ressecamento e rachaduras;
- Ativos naturais: ingredientes como terpenos cítricos, extraídos da laranja, e óleo de coco limpam de forma eficaz, preservando a hidratação e respeitando peles sensíveis;
- Fórmulas hipoalergênicas: desenvolvidas sem corantes, detergentes sintéticos ou conservantes agressivos, reduzem o risco de alergias, especialmente em ambientes com crianças, idosos ou pessoas com doenças respiratórias;
- Prevenção contra agentes invisíveis: produtos com ação antimicrobiana, antiácaros e antifúngica ajudam a evitar crises de asma, rinite e bronquite, melhorando a qualidade do ar;
- Evitar compostos agressivos: optar por fórmulas biodegradáveis e livres de derivados de petróleo e tensoativos agressivos reduz a exposição a substâncias irritantes.