Saúde e Bem-estar | Notícia

Mais de um quarto das crianças e adolescentes tem colesterol alto no Brasil

Estudo da UFMG mostra que 28% dos jovens apresentam níveis elevados; diagnóstico precoce é essencial para prevenir complicações cardiovasculares

Por JC Publicado em 21/08/2025 às 21:35
Coleta de sangue
Coleta de sangue - PRISCILLA FIEDLER

Cerca de 28% das crianças e adolescentes brasileiros possuem colesterol alto e 19,2% apresentam alterações no LDL, conhecido como “colesterol ruim”, segundo estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O distúrbio é considerado um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares — principal causa de morte no mundo — e pode ter origem genética ou estar relacionado ao estilo de vida.

Qual a função do colesterol?

O colesterol é uma gordura essencial para várias funções do corpo, como a produção de hormônios, vitaminas e ácidos biliares responsáveis pela digestão. Os principais tipos são:

  • LDL (colesterol ruim): favorece o acúmulo de placas nas artérias;
  • HDL (colesterol bom): ajuda a remover o excesso de LDL;
  • Triglicerídeos: armazenam a gordura excedente.

“Nosso corpo precisa do colesterol para viver, mas é fundamental que os níveis estejam regulados, principalmente em jovens”, explica a endocrinologista Daniele Zaninelli.

Colesterol alto em crianças é silencioso

Na maioria dos casos, o colesterol alto não apresenta sintomas. Quando os sinais aparecem, a doença já costuma estar avançada. Um dos indícios possíveis são os xantomas — pequenas bolinhas de gordura nas mãos ou cotovelos.

O distúrbio também está associado a hipertensão, obesidade e diabetes, embora possa atingir pessoas com peso saudável e bons hábitos. Nesses casos, a causa geralmente é genética, como na hipercolesterolemia familiar (HF), que não tem cura, mas pode ser controlada com tratamento precoce.

Exames laboratoriais detectam alterações

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os exames para identificar o colesterol devem seguir estas etapas:

  • 1ª coleta: aos 12 meses de vida;
  • Repetições: aos 2 e 5 anos;
  • Avaliação completa: por volta dos 10 anos, com o perfil lipídico (colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos).

“O exame de sangue é a única forma de detectar o problema e ajuda a calcular o risco de complicações futuras”, ressalta Daniele. Em famílias com histórico da doença ou em casos de sintomas, o acompanhamento deve ser feito mais cedo e de forma personalizada.

Tratamento depende da avaliação médica

Com os resultados em mãos, o médico define a melhor estratégia. Em muitos casos, mudanças no estilo de vida — como alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, manutenção do peso saudável e abandono do tabagismo — já são suficientes. Para quadros mais graves ou genéticos, pode ser necessária a prescrição de medicamentos.

