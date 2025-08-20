Semana Nacional destaca direitos e inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A data reforça a necessidade de conscientização sobre igualdade, acessibilidade e participação social de milhões de brasileiros com deficiência

O período de 21 a 28 de agosto é marcado como a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla no Brasil, instituída pela Lei nº 13.585/2017. A iniciativa visa conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão social, combater preconceitos e promover práticas que respeitem as diferenças.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o País possui 14,4 milhões de pessoas com deficiência, equivalentes a 7,3% da população com dois anos ou mais. No Nordeste, os índices são superiores à média nacional, com Pernambuco e Ceará ocupando o terceiro lugar no ranking regional.

O que caracteriza a deficiência

A psicóloga Frínea Andrade, diretora do Instituto Dimitri Andrade, explica que deficiência envolve limitações físicas, intelectuais ou sensoriais que exigem adaptações no ambiente para garantir inclusão.

“Se não houver uma rampa, por exemplo, um cadeirante não consegue subir uma escada sem auxílio. Essas deficiências podem ser múltiplas e afetam o funcionamento individual e social da pessoa, sendo necessárias adaptações para preservar sua integridade”, afirma.

Inclusão social e mercado de trabalho

A especialista destaca que a inclusão é uma questão de igualdade e responsabilidade social. Dados do IBGE indicam que cerca de 12 milhões de pessoas com deficiência estão fora do mercado de trabalho no Brasil.

“É preciso que comunidades, empresas e órgãos públicos não perpetuem comportamentos preconceituosos. Ser diferente é normal, e cabe a todos aceitarmos cada um do seu jeito”, reforça Andrade.

Deficiência intelectual: causas e características

A deficiência intelectual é um transtorno do desenvolvimento caracterizado por QI abaixo de 70 e limitações significativas em atividades diárias, como autocuidado, comunicação e socialização.

Pode ter origem genética ou resultar de fatores ambientais e médicos, incluindo infecções congênitas, complicações no parto e doenças como meningite.

Crianças com deficiência intelectual podem apresentar desenvolvimento comportamental mais lento, demandando suporte precoce para aprendizado e adaptação.

Autismo e deficiência intelectual

Embora condições distintas, autismo e deficiência intelectual podem coexistir. Entre 30% e 40% das pessoas no espectro autista apresentam DI.

Nesses casos, observam-se limitações cognitivas combinadas com dificuldades de comunicação e socialização.

Direitos garantidos por lei

A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) assegura acesso à educação, trabalho protegido, saúde, transporte acessível e participação plena na vida social, além de prever punições contra discriminação.

A psicóloga Frínea Andrade enfatiza que a família é fundamental no processo de inclusão. “A presença ativa da família fortalece vínculos afetivos, garante direitos e assegura o suporte necessário. A inclusão começa em casa e se expande para a sociedade”, conclui.

