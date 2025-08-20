Automedicação: prática comum no Brasil pode trazer riscos graves à saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estudos apontam que nove em cada dez brasileiros recorrem a medicamentos por conta própria, hábito que pode causar até 20 mil mortes por ano

Dores de cabeça, resfriados, febre ou indisposição são situações em que muitos brasileiros recorrem a remédios já guardados em casa ou indicados por conhecidos.

A automedicação, embora vista como uma solução rápida, pode trazer riscos sérios. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, nove em cada dez brasileiros admitem se medicar sem orientação profissional.

O fácil acesso a informações na internet e a possibilidade de comprar determinados medicamentos diretamente nas farmácias estimulam a prática.

“É importante saber se o remédio é adequado para o paciente, se está sendo tomado na dose e no tempo corretos”, explica a farmacêutica Elizângela Motta, professora do curso de Farmácia da Estácio.

Papel do farmacêutico

Para reduzir riscos, especialistas destacam a importância de buscar orientação com o profissional disponível nas farmácias.

“O indivíduo pode e deve perguntar quais são os riscos do medicamento, se pode causar alergia ou outros problemas. Um remédio sem a orientação correta pode resolver uma queixa, mas também gerar complicações”, reforça a professora.

Riscos e consequências

Os perigos da automedicação vão muito além de efeitos colaterais leves. Pesquisa da Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas (Abifarma) indica que o Brasil registra cerca de 20 mil mortes por ano ligadas ao uso inadequado de medicamentos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já classifica a questão como um problema de saúde pública.

Náuseas, vômitos, diarreias, alterações na pressão arterial e danos a órgãos vitais estão entre os riscos apontados. Além disso, a prática pode gerar dependência ou reduzir a eficácia do tratamento quando o paciente realmente precisa do medicamento.

Orientação profissional é essencial

Segundo Elizângela, buscar ajuda especializada é a forma mais segura de lidar com sintomas persistentes.

“Quando recorremos à automedicação, queremos resolver de imediato, mas pode ser que o sintoma precise de cuidado médico. Só um profissional poderá avaliar se aquele remédio é o mais adequado para o caso”, afirma.

A especialista lembra ainda que, diante de sinais repetitivos ou de origem desconhecida, o farmacêutico pode orientar a busca por atendimento médico. “Isso é essencial para que o problema não piore em vez de melhorar”, conclui.

